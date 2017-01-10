رئيس البرلمان العربي: القدس عاصمة فلسطين ولا دولة دونها

القاهرة/PNN – أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، ولا يمكن أن تقام دولة فلسطينية دونها.

وأضاف السلمي في تصريحات صحفية، عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة، أن اللقاء تناول الأوضاع في المنطقة، خاصة ما تتعرض له القضية الفلسطينية والقدس.

وشدد على أن البرلمان العربي يقف خلف الشعب الفلسطيني المناضل والصامد للحفاظ على أرضه المقدسة سواء من خلال القرارات أو البيانات التي تصدر عن البرلمان دعما لشرعية الدولة الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي من خلال تواصلنا مع البرلمانات الإقليمية كالبرلمان الإفريقي، والأوروبي، والجمعية الآسيوية، وبرلمان دول أمريكا اللاتينية.

وبين أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والأساسية للعالم العربي، مشيرا إلى أن البرلمان لديه “لجنة خاصة بفلسطين” ستبدأ أعمالها بتفعيل كثير من القرارات والسياسات التي يتبناها البرلمان العربي.

وردا على سؤال حول إمكانية نقل السفارة الأمريكية للقدس، أكد السلمي أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بين العرب وإسرائيل، والقدس الشرقية محتلة، مضيفا أن العرب قدموا مبادرة السلام العربية، وهذه المبادرة وضعت اسرائيل والدول الداعمة لها في موقف صعب.

وأوضح السلمي، أن البرلمان العربي أعدّ وثيقة للمصالحة العربية وتم رفعها للجامعة العربية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه بحث مع الأمين العام ضرورة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البرلمان العربي والأمانة العامة في هذا الشأن.

وحذر من خطورة ما يعانيه العالم العربي من صراعات ونزاعات وحروب أهلية داخل بعض الدول، واستهداف العالم العربي سواء في فلسطين أو غيرها.