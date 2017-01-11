ابو يوسف: اجواء اجتماعات اللجنة التحضيرية ايجابية

رام الله/PNN- اكد الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنةالنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل ابو يوسف ان اجواء اجتماعات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في بيروت ايجابية

واضاف ابو يوسف في حديث لوسائل الاعلام ، ان هذه الاجتماعات تكتسب أهمية كبيرة بسبب مُشاركة جميع الفصائل الفلسطينية ومنهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في ظل المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية .

ولفت أن جميع الفصائل وافقت في الاجتماع على اعتماد وثيقة الوفاق الوطني التي تم عليها الاجماع في اجتماعات القاهرة كبرنامج عمل وطني، مشيرا الى اهمية عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل موحد وعودة الجميع الى الكيام السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني منظمة التحرير كعنوان للفعل الفلسطيني وممثلا للشعب الفلسطيني وتطوير مؤسسات منظمة التحرير لتكون العنوان الجامع ، وتجاوز الوضع الإقليمي والعربي الرديء وما يرميه من ثقل على الحالة الفلسطينية، كما يتطلب ذلك تغليب اعتبارات بناء الاستراتيجية الوطنية اوالبرنامج الوطني المشترك لمواجهة الاحتلال ، وتجسيد شراكة حقيقية .

وثمن ابو يوسف كلمة رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، والذي تليت في اجتماع اللجنة التحضيرية ، مؤكدا ان الرئيس بري يحمل قضية فلسطين في قلبه ووجدانه .