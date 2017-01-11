تشيلي: اختتام فعاليات الاجتماع التحضير ي الأول للجاليات الفلسطينية في امريكا اللاتينية والكاريبي

رام الله/PNN- اختتم ممثلو الجاليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية اجتماعهم التحضيري الأول، والذي عُقد على مدى ثلاثة أيام في العاصمة التشيلية سانتياغو، بحضور رئيس اتحاد الفيدراليات الفلسطينية “كوبلاك” حنا صافية، وسفراء فلسطين لدى كل من البرازيل والبيرو وتشيلي والإكوادور، وممثلو الجاليات الفلسطينية في كل من تشيلي، والمكسيك، والبرازيل، والبيرو، والأرجنتين، وكولومبيا، وفنزويلا، والسلفادور، وهندوراس، وغواتيمالا، والإكوادور.

وقد هدف هذا الاجتماع التحضيري بشكل أساسي لتوحيد جهود الجاليات الفلسطينية في دول أمريكا اللاتينية وتفعيل دورهم في خدمة القضية الفلسطينية، خاصة مع إعلان سيادة الرئيس محمود عباس عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين.

وقد دعا حنا صافية، رئيس اتحاد الفيدراليات الفلسطينية في كلمته أمام الوفود المشاركة إلى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتوحيد الصفوف، وصولاً لعقد المؤتمر العام للجاليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية خلال هذا العام.

وفيما يلي نص البيان الصحفي الصادر عن اتحاد الفيدراليات الفلسطينية (كوبلاك):

اجتمعت وفود الجاليات الفلسطينية والتي تمثل بلدان امريكا اللاتينية والكاريبي في مدينة سانتياغو دي تشيلي في الفترة ما بين 8-6 يناير حيث جرى حوار جاد وتبادل مقترحات تتعلق بالتحضير لعقد المؤتمر الرابع لكوبلاك.

وتوافق اعضاء الوفود المشاركة بحضور ممثلين من قيادة المؤسسة القارية على عقد المؤتمر الرابع في شهر تموز القادم 2017 واقترح أن يتم أما في البيرو أو البرازيل أو كولومبيا.

كما تم الاتفاق على العدد النسبي للأعضاء المشاركين في المؤتمر الذين يحق لهم التصويت على قرارات ومخرجات المؤتمر.

وتم في الاجتماعات تسمية الأعضاء/ المنسقين لذين سيتولون مهمة القيام بالمهام اللازمة كل في بلده لضمان مشاركة فاعلة في أعمال المؤتمر الرابع ، بعد تفعيل المؤسسات المحلية وعقد مؤتمراتها واختيار قيادتها وتسمية أعضاءها للمؤتمر الرابع لكوبلاك..

بذلك أصبح المنسقين اعضاءا في اللجنة التحضيرية المؤقتة لإنجاز مرحلة الإعداد للمؤتمر.

وستزود قيادة كوبلاك الفدراليات في القارة حتى 23 يناير الجاري بالدعوة الرسمية ورسالة تفصيلية بالمهام التي ينبغي على كل مؤسسة إنجازها.

ومن الجدير بالذكر أن كوبلاك تأسست في وقت مبكر من أواخر الثمانينات كاطار جامع لتعزيز وتفعيل العمل المشترك للجاليات كجزء هام ومكونات استراتيجي من النسيج الوطني الفلسطيني في مسيرة الشعب الفلسطيني التحريرية لبناء دولة فلسطين.

وتشارك كوبلاك من خلال ممثلي الجاليات المنتخبين في المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس ألمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الفلسطينيين في امريكا اللاتينية والكاريبي يربو على سبعمائة الف مهاجر هاجروا على فترات مختلفة ويمتازون بارتباطهم الوثيق بعائلاتهم ووطنهم الام مما اكسبهم هذه التسمية من القائد الراحل ابو عمار كونهم ( الرصيد الاستراتيجي للشعب الفلسطيني)، حيث يحظون بمكانة هامة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً في بلدان القارة اللاتينية.

وقد أولت القيادة الفلسطينية أهمية استثنائية تليق بمكانة هذه الجاليات، حيث جاء هذا اللقاء في سياق الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لتحصين هذه الجاليات وحماية مصالحها لتأخذ مكانها الذي يليق في مسيرة بناء دولة فلسطين على قاعدة حماية مصالحهم في أوطانهم الجديدة .