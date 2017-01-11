إحياء الذكرى الـ52 لانطلاقة الثورة في بلدة ميثلون

جنين/PNN – أحيت حركة “فتح” إقليم جنين في بلدة ميثلون جنوب جنين، منطقة الشهيد سعد صايل، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ52 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، بمهرجان جماهيري حاشد أقيم في ساحة مدرسة البلدة.

ونقل محافظ جنين ابراهيم رمضان تحيات الرئيس محمود عباس للحضور، قائلا: “إننا نحيي ذكرى الانطلاقة بمزيد من العطاء والتقدم والإنجازات نحو تحقيق انتصارات، وحركة فتح ستواصل التمسك بمطالب شعبنا، وستواصل نضالها من اجل حريته واستقلاله .

وأضاف، “فتح ستبقى وفية لوصايا الشهداء وستناضل من أجل تحقيق أحلامهم الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتبييض السجون” .

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية للحركة عباس زكي: “اليوم نحيي هذه الذكرى العزيزة على قلوب أبناء شعبنا لنؤكد أننا نسير على درب الشهيد الراحل الرمز أبو عمار حتى إحقاق حقوقنا المشروعة”.

ودعا الى النهوض بواقع الحركة لتمكن من الاستمرار في النضال، مشددا على أن “فتح” ستبقى وفية لوصايا الشهداء وستناضل من أجل تحقيق أحلامهم الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتبييض السجون.

وأكد مروان ربايعة في كلمة بلدة ميثلون وفعالياتها، أن الذكرى عهد متواصل يتجدد كل عام حتى تحقيق أهداف وحقوق شعبنا الوطنية التي استشهد من أجلها الشهيد الخالد ابو عمار والشهداء العظام .

وقال: “إن حركة فتح في ذكرى انطلاقتها تجدد العهد للشهداء والأسرى الأبطال في سجون الاحتلال بأن تبقى الوفية لوصاياهم”.

وتخلل المهرجان عرض حرس الشرف ورفع العلم وإيقاد الشعلة، وتقديم فقرات فنية وطنية لفرقة الموسيقى القومية للأمن الوطني .