تيسير خالد : حكام تل ابيب يتصرفون بوقاحة باعتبارهم حراسا لنظام فصل عنصري

رام الله/PNN – في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك و تويتر ) علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على عمليا هدم منازل الفلسطينيين ، التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية بحجة البناء دون ترخيص قائلا :

حكام تل ابيب يتصرفون بوقاحة باعتبارهم حراسا لنظام فصل عنصري كامل الاوصاف . شواهد هدم منازل الفلسطينيين تؤكد ذلك بصورة واضحة لا تقبل التأويل

وأضاف : البؤرة الاستيطانية ( عامونا ) على اراضي المواطنين الفلسطينيين في سلواد في محافظة رام الله ما زالت مكانها رقم قرار قضائي اسرائيلي من المحكمة العليا الاسرائيلية بتفكيكها ، بينما تجتاح مناطق فلسطين في اراضي 1948 وأراضي 1967 موجة من عمليات الهدم لمساكن الفلسطينيين .

وتابع : اليوم هدمت جرافات تابعة لبلدية نير بركات 8 ابنية في منطقة جبل المكبر بالقدس المحتلة بذريعة عدم الترخيص ، وبنفس الحجة هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية يوم أمس 9 منازل في مدينة قلنسوة في اراضي 1948 .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : زعيم عصابة الفصل العنصري بنيامين نتنياهو كان منذ فترة قد هدد بهدم منازل فلسطينيين ردا على تفكيك ( عموناه ) وها هو ينفذ تهديده حتى قبل تفكيكها