جماهير العميد تزحف إلى الأردن لمؤازرة فريقها غدا

رام الله/PNN – بدأت جماهير شباب الخليل، التوجه إلى العاصمة الأردنية عمان، من أجل مؤازرة فريق الشباب في لقاء يوم غد الخميس، أمام العهد اللبناني، على استاد عمان الدولي، في لقاء الاياب من الدور التمهيدي الثاني في البطولة العربية.

وأعلن بهاء الحداد، كبير مشجعي الشباب، أن أكثر من ألف مشجع غادروا بالفعل الأراضي الفلسطينية في طريقهم إلى الأردن لمؤازرة العميد في هذا اللقاء التاريخي للشباب.

وقال الحداد إن أكثر من هذا العدد سيغادر يوم غد الخميس صباحاً إلى الأردن، من أجل اللحاق باللقاء الذي سيقام مساءً.

وتوقع الحداد أن يصل عدد المشجعين من أنصار الشباب ما يقارب من 5 آلاف متفرج، فضلاً عن الجماهير الأردنية المتوقع أن تخضر للشد من أزر الشباب.

المصدر: وكالات