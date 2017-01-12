أسطورة الأرجنتين: نجم توتنهام الهدف الرئيسي لريال مدريد وبرشلونة

وقال الأرجنتيني أرديليس عبر شبكة “سكاي سبورتس” الرياضية: “النجاح يولد النجاح، والعديد من الأندية باتت تطلب لاعبي نادي توتنهام الآن”.

وأضاف: “ريال مدريد وبرشلونة مهتمين جدًا بضم ديلي آلي، الجميع يريده وإن كنت مدربًا لريال مدريد أو برشلونة سوف أريده في فريقي”.

وأضاف: “نريد أن نفوز ببطولة، الموسم الماضي كان رائعًا، تأهلنا لدوري أبطال أوروبا ولكننا بحاجة للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي أو الدوري الأوروبي مثلًا، أو بالطبع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

واختتم: “إذا فزنا بألقاب مثل هذه سوف يكون سهل علينا أن نحافظ على لاعبينا، إذا لم نفعل ذلك من الممكن أن ننتظر عامًا آخر فكل اللاعبين لديهم عقود طويلة مع الفريق”.

يذكر أن بعض التقارير في الأسابيع الأخيرة قد أشارت إلى اهتمام ناديي ريال مدريد وبرشلونة بقوة لضم اللاعب الشاب آلي (20 عاما) من توتنهام الإنجليزي.