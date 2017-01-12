أسطورة الأرجنتين: نجم توتنهام الهدف الرئيسي لريال مدريد وبرشلونة

لندن/PNN- يعتقد اللاعب والمدرب السابق لنادي توتنهام الإنجليزي أوسي أرديليس، أن الإنجليزي الدولي الشاب ديلي آلي، أصبح الهدف الرئيسي لناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين الصيف المقبل.
وأضاف: “ريال مدريد وبرشلونة مهتمين جدًا بضم ديلي آلي، الجميع يريده وإن كنت مدربًا لريال مدريد أو برشلونة سوف أريده في فريقي”.
وأضاف: “نريد أن نفوز ببطولة، الموسم الماضي كان رائعًا، تأهلنا لدوري أبطال أوروبا ولكننا بحاجة للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي أو الدوري الأوروبي مثلًا، أو بالطبع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز”.
واختتم: “إذا فزنا بألقاب مثل هذه سوف يكون سهل علينا أن نحافظ على لاعبينا، إذا لم نفعل ذلك من الممكن أن ننتظر عامًا آخر فكل اللاعبين لديهم عقود طويلة مع الفريق”.
يذكر أن بعض التقارير في الأسابيع الأخيرة قد أشارت إلى اهتمام ناديي ريال مدريد وبرشلونة بقوة لضم اللاعب الشاب آلي (20 عاما) من توتنهام الإنجليزي.