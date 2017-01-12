النيابة العامة: اجراءات التحقيق في قضية النايف مستمرة

رام الله/PNNمكتب النائب العام تؤكد النيابة العامة في هذا البيان بأن اجراءات التحقيق لا زالت مستمرة ومتواصلة في قضية وفاة عمر النايف داخل سفارة دولة فلسطين في بلغاريا والتي تحمل الرقم 848/2016/ تحقيق نيابة رام الله، ولم يصدر بعد قرارا نهائيا من قبلها بخصوص تلك القضية.

وبذات الوقت تؤكد النيابة العامة ان الملف الذي يجري التحقيق به في بلغاريا هو من ضمن التحقيقات الواردة لدى النيابة العامة الفلسطينية ولكنه ليس الوحيد والاساس في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة الفلسطينية حيث انه يوجد تحقيقات اخرى واجراءات قد تمت من قبل النيابة العامة وتتم في الملف.

وتؤكد النيابة العامة انها بصدد مخاطبة الجهات القضائية البلغارية ورفع مذكرة قانونية اليها على ضوء التعاون القضائي الذي تم في هذه القضية لغايات الاستفسارعن بعض النقاط والاجراءات التي تمت، وكذلك الاستفسار عن بعض النقاط التي وردت في قرار الحفظ الصادر من الجهات البلغارية والذي استملت النيابة العامة نسخة منه، والتي يتطلب الاجابة عليها من قبل الجهات القضائية البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل عملا بمبادىء التعاون القضائي الدولي.

وتؤكد النيابة العامة انها تتجنب الحديث في الاعلام بخصوص تلك القضية حفاظا على سلامة الاجراءات للوصول الى الحقيقة وتؤكد بأن النيابة العامة الفلسطينية هي الجهة القضائية المختصة باصدار القرار النهائي بخصوص التحقيقات التي تتم فيما يتعلق بقضية وفاة عمر النايف في سفار دولة فلسطين في بلغاريا كونها هي صاحبة الاختصاص الاصيل في التحقيق في تلك القضية.