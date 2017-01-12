اوقعات الابراج لليوم الجمعة

بيت لحم/PNN – جاءت تنبؤات وتوقعات حظك اليوم 13-1-2017 الجمعة 13 يناير من ماغي فرح على النحو التالي:-

توقعات برج الحمل مع حظك اليوم 13-1-2017

مهيناً: يتحدث هذا اليوم عن بعض الفرص الشخصية التي تتعلق بعلاقة سرية او ارتباطات غير معلنة.

عاطفياً: يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب أكثر ممن تحب، وخصوصاً بعدما وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك.

صحياً: تشكو هذا اليوم من تشنج الأعصاب، إنك واقع تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل أو حياتك العاطفية.

هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك. قد تكتشف فرصة أو فرصتين لتحسين الأمور.

توقعات برج الثور مع حظك اليوم 13-1-2017

مهنياً: يفتح أمامك هذا اليوم الأبواب ويأتيك بمساعدات يقدّمها بعض الزملاء فتكون له من الشاكرين.

عاطفياً: توقّع فرصًا جديدة ونجاحًا وتطوّرات ممتازة واحلامًا رومانسية وعلاقات مميّزة جدًّا.

صحياً: يوم من الراحة يعيد الامور إلى نصابها على الصعيد الصحي.

كل من حولك يحفزك إيجابيًا مما يساعد على تقدمك، ويأتي هذا الدعم من لطف الأهل والأصدقاء من جهة، والانفتاح في تعاملك مع الآخرين من جهة أخرى. ترجمتك لذلك التحفيز بأسلوب بسيط إلى أفعال هو أيضًا ملفت للنظر. يجب أن تبدي اعترافك بالجميل وأن تفكر في كيفية رده حتى ينمو جو الدعم المتبادل وينتعش، مما يسهم في تطور العالم.

توقعات برج الجوزاء مع حظك اليوم 13-1-2017

مهنياً: يعرّضك هذا اليوم لبعض الاستحقاقات، ولو انه يفتح بابًا جديدًا في مجال البيع والتجارة والتعاطي مع الجماهير.

عاطفياً: يقدم لك الشريك نصيحة ممتازة بشأن ما يجب القيام لتبرز أكثر أمام الشريك.

صحياً: انتبه من الحوادث والكسور والوقوع وحافظ على حذرك، تستعيد نشاطك ابتداءً من هذا اليوم.

الكثير من الموضوعات في الوقت الحالي لا تسير بالسلاسة التي خططت لها، وربما يجب عليك قبول الأشياء التي لا تستطيع تغييرها. لا تسمح لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم، وركز على ما هو آت، وحتى إن استغرق الأمر زمنًا أطول، فسوف تصل إلى هدفك بالإصرار والصبر.

توقعات برج السرطان مع حظك اليوم 13-1-2017

مهنياً: تنشر افكارًا او تستفيد من ظروف مميّزة، وقد تقوم بسفر أو تخطّط له، ويكون له أثر في اعمالك المستقبلية.

عاطفياً: إذا كنت عازباً تلتقي أخيراً نصفك الآخر، وقد يتم ذلك حين تكون برفقة أصدقاء لك متزوجين.

صحياً: تجنب كبت عواطفك العميقة لأن الغضب المكبوت يمكنه أن يتسبب بتشنج عصبي وجسدي.

لقد أنجزت الكثير ولكنك غير راض أكثر من أي وقتٍ مضى. إذا فكرت الآن في أنك ستقوم بالمزيد من الإنجازات بالتعنت والعناد فسوف تخسر نجاحك السابق وأيضًا صحتك. خذ خطوة إلى الوراء وحاول الاسترخاء. دع رأسك تهدأ وسوف تجد العوائق تختفي ببساطة من أمامك عندما لا تصر على تخطيها بالقوة.

توقعات برج الأسد مع حظك اليوم 13-1-2017

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص مالية جديدة أو عن اكتشاف لبعض الأسرار، وعن إرث أو بوليصة تأمين أو رسوم أو قضية تمويل تُبحث الآن.

عاطفياً: استمع إلى أفكار الشريك ولا سيما تلك التي تطرح وجهات نظر جديدة.

صحياً: اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام.

الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيًا إلى أن يصبح مهامًا يمكن التعامل معها. تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات. لا تدع الأمر يصيبك بالإحباط، حتى وإن واجهت الأسوأ اليوم. انتظر قليلاً، لأن الحل يأتي من الداخل في بعض الأحيان. لا تقلل من أية أعراض جسدية قد تحس بها. ابحث عن السبب.

توقعات برج العذراء مع حظك اليوم 13-1-2017

مهنياً: يطرأ أمر ما هذا اليوم يزيد الطين بلّة اذ يتحول سوء تفاهم الى نزاع حاد وشرس مع أحد الزملاء.

عاطفياً: قد تلجأ إلى إحداث تغيير شامل وكامل في مظهرك الخارجي ذلك عملاً بنصيحة أحد الأصدقاء ليكون مظهراً معاصراً وعملياً.

صحياً: أنت مليء بالحيوية تملأ المنزل ساعة وجودك، حافظ على وضعك هذا لأن العائلة بحاجة إليك دائماً بقربها.

حتى لو جاء النجاح بطريقة طبيعية في العمل، يجب أن تستمر في الاحتفاظ بسلامك الداخلي وأسلوبك المتواضع. بهذه الطريقة، تستطيع الاحتفاظ بصداقات العمل. اسمح لأحبائك بالإحساس بدفء عاطفتك. أنت تفهم أن الخلافات القديمة لا تهم في الوقت الحالي، بل إنها لم تكن تهم على الإطلاق من قبل. دلِل نفسك وجسدك عن طريق أخذ فترات راحة كافية بحيث تستمر صحتك جيدة لفترة أطول.

توقعات برج الميزان مع حظك اليوم 13-1-2017

مهنياً: ابتعد عن التوتر والانفعال قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك المتاعب والهموم.

عاطفياً: إذا كان عامل الثقة مفقوداً بينك وبين الحبيب، فالشك حاضر دائماً ليدمر العلاقة.

صحيا: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وهذا يساهم براحة ذهنية صافية.

يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر عند لوم الآخرين – فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاءً أيضًا. إذا كنت متفتحًا تجاه الأشياء الجديدة، فسوف تتعلم المزيد عن نفسك.

توقعات برج العقرب مع حظك اليوم 13-1-2017

مهنياً: تطرأ عراقيل، لكن الآمال تزدهر، ويشير هذا اليوم الى بداية جيدة وخلاقة والى بداية مشروع يبصر النور قريباً.

عاطفياً: إحذر المبالغة في مشاعرك تجاه الشريك، وكن معتدلاً في تصرفك معه لئلا تفسد الأمور.

صحياً: عدم الإفراط في شرب العصير والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكّر.

يمكنك اليوم تبني موقفًا مؤيدًا لتقوية الروابط الأسرية، وسوف تتقبل عائلتك ذلك بسعادة وسوف تدعمك بشدة في خططك. هذا التعزيز في العلاقات سوف يستمر أيضًا في حياتك العاطفية. قد تتقرب من شخص محدد، قد ينتج عن ذلك علاقة طويلة المدى.

توقعات برج القوس مع حظك اليوم 13-1-2017

مهنياً: إبتعد عن المشاكسات وحاول ان تستريح، لا تتحدّ احدًا ولا بعض السلطات، بل كُن مترويًّا جدًّا مهما طرأ من ظروف.

عاطفياً: تتعامل مع المحيطين بك بلياقة ولطف وتحاورهم بجدية وفي العمق.

صحياً: قد لا تستطيع النوم وتتأزم وضعية أعصابك بسبب قلة الراحة.

اليوم، مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية على غير العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة على الأمور. سوف تنجح في العمل وخارجه، وحتى في حياتك الشخصية، سوف ينتج عن نظرتك الدافئة للأمور الكثير من الفوائد. سوف يقدرك الناس ويعاملونك بمودة. فكر في إعادة بعض من هذه الأمور.

توقعات برج الجدى مع حظك اليوم 13-1-2017

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالخبر ويحمل اليك جديدًا وقد يتعلق الامر بأحد افراد العائلة او احد الجيران او المقرّبين.

عاطفياً: الإشاعات التي تسمعها عن الشريك سرعان ما يتبين لك أنها في معظمها غير حقيقي.

صحياً: حاول أن يكون تفكيرك إيجابياً فهذا ضروري لإنهاء الأمور العالقة بهدوء.

ادخل روحًا جديدة إلى علاقاتك من خلال الأفعال غير التقليدية والعفوية، وسوف ترى أن هذا ليس بصعب. بقليل من الثقة بالنفس، يمكنك مفاجئة الآخرين بطرقٍ شتى. ستتلقى أيضًا عدد من المقترحات التي يجب أن تحملها محمل الجد. يمكنك التحرر من الأغلال القمعية والأنماط التقليدية وترك زمام الأمور لشخصيتك.

توقعات برج الدلو مع حظك اليوم 13-1-2017

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصًا مالية مميزة، وتنكبّ على دراسة ميزانية او تتلقى مبلغًا من المال وتبدأ بعملية تصحيح وترميم.

عاطفياً: يوم مناسب لشؤون الحب، وتزداد الإثارة بينك وبين الشريك، فتتصرف معه بكثير من العفوية.

صحياً: كل ما أنت بحاجة إليه هو الهروب أو تمضية عطلة الأسبوع في مكان بعيد عن التوتر والتشنج جراء الاعمال والواجبات اليومية.

اذا كنت ترغب في النجاح وفي تحقيق شيء ذو قيمة، فحان الوقت أن تتحالف مع الآخرين، قد يكونوا أقرباء أو أصدقاء أو زملاء في العمل. لا تدع الفرصة تفوتك، فيجب عليك الانتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود. من المحتمل أن تنقلب عليك الأمور التي لم تحسمها بعد عندما لا تتواجد الفرص السانحة والظروف المبشرة المتاحة الآن.

توقعات برج الحوت مع حظك اليوم 13-1-2017

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن بداية رحلة او مسيرة مغايرة لما عرفته حتى الآن في مجالك المهني.

عاطفياً: لا تتناقش مع الشريك في تصرفات لم تصدر عنه، ومجرد الشك فيه قد تكون له عواقب وخيمة على العلاقة.

صحياً: الحزن يؤدي غالباً الى مشاكل صحية متعددة، والابتعاد عن ذلك يكون بعيش حياة هادئة وسعيدة.

أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.