إشبيلية يطالب بمعاقبة راموس في بيان رسمي

مدريد/PNN- طالب نادي إشبيلية، رابطة الدوري الإسباني بمعاقبة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بسبب ما تلفظ به تجاه الجماهير خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس، الخميس.

وسجل راموس هدفا من ركلة جزاء في مرمى إشبيلية ليسهم في تعادل فريقه بنتيجة 3-3، في إياب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، ويحافظ على سلسلة الفريق الملكي بخوض 40 مباراة دون خسارة في كل البطولات.

لكن جماهير الفريق الأندلسي وجهت سبابا لراموس، الذي لعب للفريق، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، عقب الهدف.

وذكر إشبيلية، في بيان رسمي، أبرزته صحيفة “أس” الإسبانية، اليوم، الجمعة، “قرر النادي تقديم طلب لرابطة الدوري الإسباني للنظر فيما تلفظ به راموس عقب تسجيله للهدف، فما قاله منافيًا لقوانين الاتحاد الإسباني، ويُعد انتهاكًا لقوانين التأديب في إسبانيا”.

لكن صحيفة “أس” أكدت أن رابطة الدوري سترفض هذا الطلب، مشيرة إلى أن ما يدور على عشب الملعب يبقى من اختصاص الحكم فقط لا غير.

كما أقر نادي إشبيلية، في بيانه، بالاتهامات الموجهة له من قبل رابطة الدوري حول ما قام به جماهير النادي من توجيه هتافات وسباب لراموس أثناء احتفاله بالهدف، أيضا عند خروجه من ملعب المباراة.

كما أكد إشبيلية أنه سيقف مع رابطة الدوري الإسباني فيما يتعلق بما بدر من مشجعي النادي خلال المباراة، مشددا على أن من تسبب بهذا يجب أن يخضع للقوانين والعقاب.

المصدر: كووورة.