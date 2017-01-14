الشرطة :مصرع شخص وإصابة 154 في 173 حادث سير الاسبوع الماضي

رام الله/ PNN – لقي شخص مصرعه واصيب 154 شخص بجراح في 173 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن إدارة شرطة المرور سجلت 173 حادث سير نتج عنها مصرع شخص واصابة 154 شخص وصفت اصابة واحده منهم بالخطيرة ووصفت اصابة 10 اشخاص بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 143 شخص بالبسيطة.

وأشار البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 6286 مركبة وأنزلت عن الشارع 184مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 4302 مخالفة مرورية، و حجزت 168 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 225 مركبة غير قانونية.