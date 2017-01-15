خلال الاجتماع الدوري لهيئته الإدارية:وضع إستراتيجية نادي عصيره الشمالية الرياضي للعامين القادمين

نابلس/PNN – وضعت الهيئة الإدارية لنادي عصيره الشمالية الرياضي في اجتماعها الدوري مساء أمس الجمعة الاستؤاتيجية الرئيسية لعملها خلال العامين القادمين الهادفة للنهوض بالنادي ورفع القدرة التنافسية لكافة قطاعاته.

اتخذت الهيئة الإدارية خمسة أهداف رئيسية كعناصر أساسية لتحقيق هذه الإستراتيجية وفي مقدمتها العمل على إعداد طاقم اداري وفني ورياضي وإعلامي مؤهل من خلال تشكيل اللجان المالية والرياضية والثقافية والإعلامية والعلاقات العامة والصحية والكشفية وذلك من أعضاء الهيئة الإدارية للنادي ومنتسبيه وذوو الخبرة والكفاءة من أهل البلدة لتكون فاعلة ومؤهله في أداء مهامها ودورها في المجالات التي تختص بها وتشكيل طاقم فني لكل من الرياضات التي يمارسها النادي والمتمثلة في كل من كرة اليد وكرة السلة والطائرة والقدم وتنس الطاولة والرياضات القتالية والشطرنج والعاب القوى واللياقة البدنية والنشاطات الكشفية والعمل على تشكيل الفرق الرياضية من مختلف الأعمار والفئات في المجالات الرياضية المختلفة يشرق عليها كادر تدريبي مؤهل لتكون قادرة على خوض التصفيات المحلية وخوض المنافسات الدولية والإقليمية المختلفة والعمل على تحقيق الانتشار والتواصل مع كافة وسائل الإعلام المحلية والوطنية المرئية والمسموعة والمكتوبة إضافة إلى تحديث وتفعيل صفحة النادي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتحديد ناطق إعلامي رسمي للنادي.

فيما احتل الهدف الثاني من الإستراتيجية السعي الجاد لترميم وصيانة مبنى المقر للنادي من خلال ترميم الأجزاء الخارجية للمقر واعادة صيانة المدخل الأمامي وتركيب مدخل خلفي له وتركيب سياج مناسب على جدران المبنى بهدف حمايته ومظهر خارجي مناسب ومكتمل للنادي وتصميم لوحة كهربائية مضيئة على مدخله تحمل اسم النادي وتصميم وبناء قاعة على سطح المقر وبناء مظلات خارجية بهدف استغلال المساحات المتوفرة بين الأسوار والبناء إلى جانب العمل على صيانة صالة الحديد واللياقة البدنية وتحديث معداتها وإعادة تفعيلها وتوفير مدربين مؤهلين لكافة الأنشطة وفتحها أمام جميع منتصبي النادي وغير الأعضاء ولمختلف الأعمار.

وركزت الهيئة الإدارية في هدفها الثالث من إستراتيجيتها على سعيها الجاد لإنشاء ملعب كرة قدم عشبي وصالة العاب رياضية متعددة الإغراض وذلك من خلال العمل على توفير مساحة ارض مناسبة وإعداد المخططات المطلوبة لها بالتعاون مع بلدية عصيره والتنسيق مع كافة المؤسسات ذات العلاقة في البلدة والوطن والبحث عن مصادر تمويل إنشاء ذالك على المستوى الحلي والدولي ومساهمات ابناء البلدة المغتربين.

وجاء الهدف الرابع من الإستراتيجية العمل على تشكيل لجنة استشارية فعالة من أهالي البلدة والمؤسسات العامة والخاصة ذو الكفاءة وأصحاب الخبرة هدفها مساندة ودعم الهيئة الإدارية في تحقيق أهدافها.

واحتل الهدف الخامس للهيئة الإدارية في إستراتيجيتها خلال العامين القادمين للنهوض بالنادي العمل على تطوير دخل النادي المادي والبحث عن مصادر تمويل من خلال إيجاد مشاريع صغيرة تعود بالنفع المادي على النادي إضافة إلى تحصيل واردات النادي الداخلية من رسوم انتساب واشتراكات للمنتسبين وواردات صالة الحديد واللياقة البدنية والمساعدات والتبرعات الداخلية والخارجية .

هذا وسيتم في اللقاء القادم للهيئة مناقشة الخطط العملية التي ستضعها اللجان المختلفة لتحقيق هذه الأهداف والعمل على تحقيق الجزء الأكبر من هذه الأهداف خلال العامين القادمين .