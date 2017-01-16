الجيش الاسرائيلي يشكل فرق عسكرية تمثل حزب الله وحماس خلال التدريبات

القدس/PNN – تكتب صحيفة “هآرتس” ان الجيش الاسرائيلي يعمل على تشكيل فرق تمثل حزب الله وحماس خلال التدريبات التي يجريها في قواعده، والتي اطلق عليها اسم “القوة الحمراء”. ومن بين المعدات التي سيوفرها الجيش لهذه الفرق، عبوات ناسفة، الملابس العسكرية لقوات حزب الله وبنادق القناصة. ويشار الى ان الجيش قام في اطار خطة التدريبات الجديدة ببناء “انفاق قتالية” داخل قواعد التدريب، ويكثف من تدريباته داخل القرى والمدن.

وسيقيم الجيش فرقة كهذه في كل كتيبة، وتعتمد على رجال الاحتياط. وحسب ضابط في ذراع اليابسة، سيتم تدريب رجال الاحتياط “على أساليب حزب الله وطرق الحرب التي تميزه”. وقال: “اذا واصلنا التدريب على التلال المفتوحة لقاعدة “تسيئاليم”، فنحن نواجه مشكلة. يجب علينا ملاءمة التدريبات للعدو وبذل جهود كثيرة في مناطق التدريب”.

ويقوم الجيش هذه الأيام بشراء المعدات المشابهة لمعدات ووسائل حزب الله، ومن بينها: الزي العسكري الذي يرتديه رجال حزب الله، اعلام التنظيم، عبوات ناسفة، كوفيات وجلابيات، اقنعة، وبنادق شبيهة بالكلاشينكوف، وراجمات صواريخ تشبه راجمات كورنت وساغر والقسام، وبنادق قناصة من نوع دراغونوف. وقد نشر الجيش مناقصة لتزويده بهذه المعدات، رغم ان الخطة الكاملة لشراء هذه المعدات لا تزال قيد النقاش تمهيدا للمصادقة عليها.

وكتب في وثيقة داخلية للجيش ان “الوسائل الشبيهة (بأسلحة ومعدات حزب الله وحماس) تهدف الى تحسين قدرة الجنود والقادة على فهم كيف يبدو العدو، ورفع مستوى قدراتهم على مواجهة المنطقة والعدو. الأسلحة الشبيهة ستكون مشابهة تماما لأسلحة العدو في حجمها ولونها وشكلها”.

كما يعمل في قاعدة سلاح الجو، منذ عقد زمني “سرب طيران احمر”، يمثل اسلحة الجو المعادية. ويحمل الطيارون في هذا السرب على صدورهم اسماء عربية الى جانب رسومات لأعلام الدول العربية. ويتولى هذا السرب تدريب قوات سلاح الجو، وفي بعض الاحيان يُجري تدريبات مع اسلحة جوية اجنبية تصل لإجراء تدريبات في اسرائيل.

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