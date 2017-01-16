نقابة المهندسين بغزة تنظم حفل تكريم مجلس إدارة مختبر فحص المواد والتربة

غزة/PNN – نظمت نقابة المهندسين – محافظات غزة حفل تكريم مجلسي إدارة مختبر فحص المواد التربة والمجلس العام للنقابة عن الدورة السابقة، بحضور كلا من نقيب المهندسين م.كنعان عبيد ود.م. محمد عرفة رئيس مجلس إدارة مختبر فحص المواد وأعضاء مجالس الادارة السابقة والحالية للنقابة وأعضاء مجلس المختبر.

رحب م.عبيد بالحضور مؤكداً بان تنظيم الحفل يأتي من باب الوفاء لأعضاء المجلس السابق للنقابة والمختبر على عطائهم المستمر خلال فترة عملهم، مثنياً على دورهم بالارتقاء بالعمل النقابي خلال فترة توليهم للعمل.

من ناحية أخر شكر د.عرفة مجلس إدارة النقابة على تنظيمه للحفل، معرضاً خلال حديثه بعض الانجاز التي تمت خلال فترة توليهم لإدارة المختبر وفي ختام كلمته تمنى التوفيق لمجلس المختبر الجديد.

هذا وفي ختام الحفل تم تكريم مجلسي الإدارة على جهودهم المتميزة خلال فترة عملهم بالمجلس.

مع العلم بأنه قد استمر فترة عملت مجلس المختبر خلال الفترة “2013-2017″، وفيما كانت الدورة السابقة للنقابة الدورة السابعة عشر خلال الفترة “2010-2015م”.