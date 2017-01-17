تقرير: هكذا بنت إسرائيل علاقات مع صحفيين في كل الدول العربية

كشف موقع إسرائيلي عن زيارات قام بها صحافيون وشبان عرب من دول مختلفة إلى إسرائيل مشيراً إلى أن إبقاءها قيد الكتمان هو جزء من السياسة التي تتبعها وزارة الخارجية الإسرائيلية حرصاً على استمرار التعاون مع هؤلاء.الكشف عن هذا الجانب من التطبيع مع إسرائيل جاء في سياق تحقيق لموقع “المصدر” الإسرائيلي حول قسم “الدبلوماسية الرقمية” الذي يعدّ بمثابة الذراع الإسرائيلية للتواصل مع الشباب في العالم العربي. وتضمن التحقيق مقابلات مع مسؤولين في هذا القسم العربي التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية الذي افتتح قبل خمس سنوات حول كيفية عملهم انطلاقاً من العدد المتزايد لمستخدمي الانترنت في العالم العربي والذي وصل إلى 145 مليوناً من بينهم 80 مليوناً يستخدمون الفايسبوك.

أرقام تستند إليها إسرائيل لنسج علاقات مع الشباب العربي من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمة خطاباً يهدف إلى “تحسين صورة إسرائيل” في أوساط هؤلاء.

وينقل الموقع عن الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية حسن كعبية قوله “قبل 10 سنوات لم تربطنا أية علاقة بالناس في العالم العربي. لم نكن نعلم حتى ماذا يُكتب في صحفهم. ومن المثير للدهشة كيف أصبحنت تربطنا علاقة مباشرة مع الناس اليوم، فنحن نتجاوز الحكومات والإعلام ونصل مباشرة إلى المواطن العربي” على حد تعبيره.

وبالرغم مما يعتبره الإسرائيليون اختراقاً هاماً لبيئة الشباب في العالم العربي إلا أن هناك جانباً يبقى غير قابل لتشاركه مع المتصفحين، ذاك المرتبط بنشاط القسم لإحضار وفود من الصحفيين وشخصيات عربية إلى إسرائيل.

وفي هذا السياق ينقل الموقع الإسرائيلي عن كعيبة قوله “”نرغب جداً في مشاركة علاقاتنا مع أشخاص من الدول العربية، وزيارات صحفيين وأشخاص إلينا، ولكن هناك الكثير من الأشياء التي إذا كتبناها عنهم، فستشكّل خطراً على حياتهم، وعلى الأشخاص الذين يشاركون في ذلك ويوقف التعاون بيننا. تحدث أمور كثيرة يحظر علينا التحدث عنها”.