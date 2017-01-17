4 إجراءات خاطئة نتخذها عندما نشعر بالتخمة

ثمة ممارسات خاطئة كثيرة نرتكبها دون أن نعي حين نشعر بالتخمة. إليكِ أبرز 4 إجراءات خاطئة:

– من الخطأ تناول المشروبات الغازية والباردة عقب الانتهاء من الوجبات الدسمة؛ ذلك أنها تفضي لمزيد من التلبّك بسبب قوام الطعام الدهني في المعدة بعد الوجبات المتخِمة. عوضاً عن هذا تناولي المشروبات الدافئة.

– من الخطأ تناول الماء الممزوج بكربونات الصودا بعد الوجبات الثقيلة؛ ذلك أنه مؤذي للمعدة على المدى البعيد. عوضاً عن هذا تناولي الماء النقي الذي يساعد على تنظيف جهازكِ الهضمي وترطيب جسدكِ بالمجمل.

– ليس صحيحاً إيقاف الخضروات التي تسبّب بعض الانتفاخ مثل البروكلي والزهرة والملفوف؛ ذلك أنها ليست المسؤولة الوحيدة عن الانتفاخ كما انها غنية بالقيم الغذائية. لذا، اختاري منتها كميات قليلة لكن لا توقفيها.

– ليس صحيحاَ أيضاً قصر وجباتكِ على الألياف فحسب؛ ذلك أنها بالقدر الذي تعدّ فيه مفيدة ومهمة لصحتكِ وقوامكِ، فإنها قد تسبّب اضطرابات هضمية إذا ما أكثرتِ منها بطريقة مفرطة.