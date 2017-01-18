إضراب شامل وحداد عام في البلدات العربية بأراضي الـ48 غدا

الناصرة/PNN- أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عن إضراب شامل غدا الخميس، احتجاجا على هدم عدد من المنازل في “ام الحيران” في النقب، وحداد على روح الشهيد يعقوب أبو القيعان، الذي سقط خلال المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية.

ودعا رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى ‘فرض الحماية الدولية على الجماهير العربية، على ضوء استفحال عدوانية المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية الحاكمة، بأوامر واضحة صادرة عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبإجماع حكومته”.

وقال: “هذا ما لمسناه منذ الأسبوع الماضي، على وجه التحديد في مدينة قلنسوة، وتصريح نتنياهو الذي أعقب تلك الجريمة، الذي تعهد فيه بالمزيد من الجرائم، وهذا ما يتحقق اليوم في الجريمة الدائرة في أم الحيران، التي أسفرت عن استشهاد شاب، وإصابة العشرات”.

وشددت لجنة المتابعة على ضرورة الحشد لمظاهرة يوم السبت المقبل في عارة لتكون صرخة كبيرة، ردا على جريمة الأجهزة الإسرائيلية في قرية أم الحيران.