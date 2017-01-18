بالفيديو:اللواء فرج يقدم تعازيه لعائلة الشهيد قصي العمور

بيت لحم/PNN – قدم اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة التعازي لعائلة الشهيد قصي العمور في بيت عزاء الشهيد ببلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم

وترأس اللواء فرج وفدا كبيرا من جهاز المخابرات العامة وحركة فتح ببيت لحم وممثلين من مختلف الفعاليات بالمحافظة لتقديم التعازي لعائلة الشهيد قصي العمور الذي قتله جيش الاحتلال بوحشية قبل يومين وقام بالتنكيل بجثته بعد ان منع عنه العلاج الطبي

وكان في استقبال الوفد الكبير اهالي بلدة تقوع وذوي الشهيد العمور، ونقل معالي اللواء ماجد فرج تعازي فخامة رئيس دولة فلسطين ابو مازن معبرا عن بالغ مشاعر الحزن والمواساة لذوي الشهيد.

والقى امين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اقليم بيت لحم الذي رافق اللواء فرج كلمة باسم الوفد نقل فيها تحيات وتعازي الرئيس محمود عباس ابو مازن وقيادة حركة فتح ولجنتها المركزية ومجلسها الثوري واقليم فتح بكل مؤسساتها وكوادرها وعلى راسها حركة الشبيبة الفتحاوية الطلابية التي كان قصي قائدا فيها.

واضاف المصري اننا ناتي اليوم لتقديم التعازي باسم الرئيس محمود عباس وباسم اللواء ماجد فرج الذي يترأس وفدنا وفد حركة فتح ببيت لحم اليوم لعرين الشهيد قصي للتاكيد على استنكار قيادتنا لجرائم الاحتلال

واكد المصري ان الشهيد قصي شكل نموذجا من نماذج النضال والتحدي والصمود للاحتلال الاسرائيلي وكان مؤمنا بحقوق شعبنا وحقه في النضال والصمود ومواجهة الاحتلال