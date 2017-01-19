لعنة برشلونة وفالنسيا تطارد ريال مدريد قبل موقعة الحسم

مدريد/PNN- يدخل ريال مدريد مباراة سيلتا فيجو في إياب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا بقلق كبير، ليس فقط من تأخره في مباراة الذهاب، وإنما أيضا من تاريخه السابق في مثل هذا الموقف.

وسقط ريال مدريد على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” أمام ضيفه سلتا فيجو بنتيجة 1-2، أمس، الأربعاء، في مباراة الذهاب، بعد أيام قليلة من خسارته خارج أرضه على يد إشبيلية بالليجا، لأول مرة منذ 40 مباراة في كل البطولات.

ويحتاج ريال مدريد لتحقيق الفوز في موقعة الإياب على ملعب “بالايدوس” يوم الأربعاء المقبل بفارق هدفين إذا أراد مواصلة المشوار في الكأس، وإلا سيضطر زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، للتخلي عن حلم “الثلاثية”، الذي كشف عنه بعد إنجازات العام الماضي.

لكن يبدو أن المهمة صعبة بالنظر إلى تاريخ مباريات ريال مدريد في البطولة، حسب ما نشرته صحيفة “ماركا”.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد لم يتمكن من التأهل في المرتين اللتين وجد نفسه فيهما متأخرا بنتيجة 1-2 في مباراة الذهاب.

وكانت الأولى أمام فالنسيا عام 1995، وودع الفريق الملكي البطولة بنتيجة إجمالية 2-4، أما الثانية فكانت في نسخة 2012 أمام برشلونة، حيث اكتفى بالتعادل 2-2 في الإياب على ملعب “كامب نو”.

المصدر: كووورة.