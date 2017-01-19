افتتاح قاعة مجتمعية متعددة الأغراض في محافظة نابلس

نابلس/PNN- احتفلت السلطة الفلسطينية ومكتب الممثلية الألمانية بافتتاح وتسليم القاعة متعددة الأغراض لرئيس بلدية قصرة وسكانها في محافظة نابلس.

تمثلت السلطة الفلسطينية بمحافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب وخالد شتيه مدير عام مديرية الحكم المحلي نابلس.

بدأ عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصرة الاحتفال بقطع الشريط، ثم أخذ الضيوف المسؤولين في جولة تعريفية حول موقع القاعة التي سَتخدم أنشطة مختلفة مثل الأنشطة المجتمعية، ومخيمات صيفية، وحملات توعية، ودورات تدريبية، وكذلك المناسبات الثقافية والرياضية.

وأعرب عبدالعظيم وادي في كلمته: “اليوم نحن نقدر افتتاح هذه القاعة التي تأتي كاستجابة لحاجات سكان قصرة والتي ستخدم مجتمعنا”، وأكد على أهمية هذا المشروع.

وأكد برند كيوبارت نائب رئيس مكتب الممثلية الألمانية في رام الله على أهمية برنامج فلسطين نحو المستقبل المفوض من وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية، بقوله: “إن دعمنا يهدف الى ما هو أبعد من الجانب التقني لبناء هذه القاعة المجتمعية، فنحن نسعى الى إثراء الحياة الاجتماعية والثقافية في القرية ولسكانها سواء كانوا كباراً أم شباباً”.

ستخدم القاعة المجتمعية متعددة الأغراض اكثر من 6200 مواطن في قصرة، ولجميع سكان البلدة بكافة الأعمار و ستكون القاعة مركزاً لتبادل الثقافة والفن والعلم والترفيه.

تم اختيار بناء هذه القاعة في بلدة قصرة كواحد من أحد عشر مشروع بناء بهدف تزويد الخدمات الاجتماعيةفي الضفة الغربية. هذا المشروع هو ضمن برنامج فلسطين نحو المستقبل في GIZ المفوض من وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية.