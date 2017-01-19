الاحتلال يصدر (22) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى

رام الله/ PNN- أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر” (22) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتمديد عدّة مرات.

وأشار محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، إلى أن الأوامر صدرت خلال الفترة الواقعة بين التاسع و18 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، لافتاً إلى أن من بينها خمسة أوامر صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يذكر أن الأوامر صدرت بحقّ الأسرى:

1. أحمد محمد وراد، نابلس، 4 شهور تمديد

2. محمد عبد الفتاح حزين، الخليل، 4 شهور تمديد

3. أحمد عبد الله أبو سرية، جنين، 4 شهور تمديد

4. نبيل كامل جعبري، الخليل، 6 شهور تمديد

5. باسم محمد المسالمة، الخليل، 6 شهور تمديد

6. غسان ابراهيم الزاهرة، بيت لحم، 6 شهور تمديد

7. خير الله حافظ الشريدة، نابلس، 4 شهور تمديد

8. ممدوح سعود كراجة، بيت لحم، 4 شهور تمديد

9. أسيد محمد معلا، نابلس، 6 شهور أمر جديد

10. وائل يونس بدر، القدس، 4 شهور تمديد

11. أحمد محمد زوربا، نابلس، 6 شهور تمديد

12. ابراهيم محمد فقيه، رام الله، 4 شهور أمر جديد

13. محمد نظمي صافي، رام الله، 4 شهور تمديد

14. مراد محمد محاميد، بيت لحم، 4 شهور تمديد

15. محمد أحمد عنتر، القدس، 6 شهور أمر جديد

16. محمد حمدي شبانة، الخليل، 4 شهور تمديد

17. باجس خليل نخلة، رام الله، 4 شهور تمديد

18. رأفت حسين شلش، الخليل، 6 شهور تمديد

19. رامي أمين شريدة، طوباس، 3 شهور أمر جديد

20. أحمد نوح هريش، رام الله، 3 شهور أمر جديد

21. محمود حسن وريدان، بيت لحم، 6 شهور تمديد

22. عمر عبد الفتاح حنبلي، نابلس، 4 شهور تمديد