“بيت صفافا” يلحق الخسارة ب”جنين” في دوري “الاحتراف الجزئي”

بيت لحم /PNN– استهل “العربي بيت صفافا” مشواره في افتتاح مرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى “الاحتراف الجزئي” لكرة القدم، بفوز مستحق وثمين على حساب جنين بهدفين لواحد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ستاد الخضر، في محافظة بيت لحم.

رفع بيت صفافا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير، أما جنين فتجمد رصيده عند 17 نقطة، وبقي سادسا مؤقتاً.

البداية جاءت قوية من قبل “جنين”، الذي هاجم وأضاع فرصة هدف محقق، منذ البداية، عندما انسل أحمد الخطيب، وأرسل الكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، تهيأت أمام مأمون يعقوب سددها بجوار القائم الأيسر.

لكن “بيت صفافا” فرض سيطرته على مجريات اللعب من خلال الاستحواذ على الكرة والهجوم السريع الذي شكل خطورة واضحة عن طريق داود سلمان، مقابل اعتماد “جنين” على الكرات المرتدة.

افتتح “بيت صفافا” باب التسجيل بهدف حمل توقيع لاعبه محمد عليان، عندما تابع عرضية زميله داود سلمان، في الدقيقة 41.

وكاد “جنين” أن يعدل النتيجة بعد دقيقة، عندما خطف ساري جادالله الكرة، لكن الحارس أبعدها.

في الدقيقة 59، تمكن “جنين” من تعديل النتيجة عن طريق حسن أبو عطية، بعد استغلاله حالة من الدربكة أمام المرمى، وأسكن الكرة في الشباك.

وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق عاد بيت صفافا للتقدم في نتيجة المباراة، عن طريق أمير منصور، بعدما انفرد محمد عليان بالكرة مع الحارس، وسددها نحو المرمى، لتتهيأ امام البديل محمود عودة الذي مررها لزميله منصور والذي صوبها صاروخية في الشباك.

حكم المباراة للساحة معاذ سماحة، وساعده أشرف أبو زبيدة وقاسم سواركة، وعمر يوسف رابعا. وراقبها عمر يوسف.