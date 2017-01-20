روسيا: نقل سفارة أميركا إلى القدس سيشكل تحديا خطيرا للأمن في المنطقة

موسكو/PNN – قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف إن حديث الولايات المتحدة عن نيتها تنفيذ خطة لنقل سفارتها إلى القدس سيشكل تحديا خطيرا للأمن في المنطقة.

وأضاف بوجدانوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “نوفوستي، الليلة الماضية، إن حديث السفير الإسرائيلي لدى روسيا هاري كورين، المتعلق بأن موسكو لديها شروط لنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس “جاء ربما على سبيل المزاح”.

وتابع “اليوم قام بزيارتي السفير الإسرائيلي لدى موسكو وقلت له إن نقل السفارة الأميركية سيشكل تحديا خطيرا جدا للأمن والتفاهم في منطقة الشرق الأوسط؛ لأننا نعلم أن الفلسطينيين والعرب والمسلمين ينظرون سلبا إلى أية تلميحات أو أية اعتبارات حول إمكانية نقل السفارة الأميركية”.

وسبق ذلك أن صرح السفير الإسرائيلي في موسكو هاري كورين، في حديث لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية بأن “إسرائيل ستكون سعيدة إذا نقلت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، مضيفا: “أعتقد أن لدى روسيا أيضا كل الدوافع لاتخاذ قرار شجاع في هذا الشأن”، على حد تعبيره.