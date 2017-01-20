تعرف على أبرز المباريات العربية والعالمية .. اليوم

رام الله/PNN – تقام 3 مباريات في دوري الخليج العربي تجمع حتا مع الشارقة، والظفرة مع الوصل، والأهلي مع النصر، بينما يلعب كوت ديفوار مع جمهورية الكونغو، والمغرب مع توغو في كأس أفريقيا.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم 20 يناير:

دوري الخليج العربي

16:05 حتا × الشارقة

16:15 الظفرة × الوصل

19:00 الأهلي × النصر

كأس أفريقيا

19:00 كوت ديفوار × جمهورية الكونغو

22:00 المغرب × توغو

الدوري الإسباني

22:45 لاس بالماس × ديبورتيفو لاكورونا

الدوري الألماني

22:30 فرايبورغ × بايرن ميونخ

الدوري الفرنسي

22:45 باستيا × نيس

المصدر: وكالات