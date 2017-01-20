معايعة تشارك في ثاني أكبر معرض سياحي في العالم

مدريد/PNN – شاركت دولة فلسطين في معرض فيتور 2017 السياحي الدولي والذي يقام سنويا في العاصمة الاسبانية مدريد، حيث ترأست السيدة رُلى معايعة وزيرة السياحة والاثار الوفد المشارك في فعاليات هذا المعرض الدولي، والذي ضم عدد كبير من ممثلي القطاع السياحي ووكالات السفر في فلسطين، وبحضور سفير دولة فلسطين في اسبانيا السفير كفاح عودة

وتميز جناح فلسطين لهذا العام بتصميم مميز يعكس قيمة فلسطين السياحية والاثرية ويؤكد على ان فلسطين مقصد سياحي مهم على مستوى العالم، حيث عملت طواقم الوزارة على القيام بحملة ترويجية لفلسطين وللقطاع السياحي الفلسطيني قبيل المعرض السياحي وعلى المداخل الرئيسية

واكدت الوزيرة معايعة على اهمية مشاركة فلسطين معرض فيتور السياحي الدولي، وذلك استمرارا لسياسة تسويق فلسطين في كافة المحافل الدولية كمقصد سياحي مستقل وامن، غني بالآثار والتراث والمواقع السياحية والدينية الفريدة على مستوى العالم، علاوة على امتلاك القطاع السياحي الفلسطيني كافة الامكانيات التي تؤهله ليكون أحد اهم القطاعات السياحية على مستوى المنطقة.

ويعد معرض فيتور السياحي الدولي أحد اهم وأكبر المعارض المخصصة للسياحة على الصعيد الدولي، كما ويشكل أرضية هامة لعقد لقاءات ثنائية بين القطاع السياحي الفلسطيني الخاص ونظيره الاسباني علاوة على عقد لقاءات مع ممثلي كبرى شركات السياحة والسفر العالمية، مما يساهم وبشكل كبير في تحقيق التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظرائه من حول العالم.

هذا وشهد المعرض السياحي مشاركة 9605 مؤسسات وشركات من 164 دولة من مختلف انحاء العالم وزيارة 124 ألف مهني و107 ألف زائر وعقد خلاله 6200 اجتماع عمل. بالإضافة إلى تغطية إعلامية مكثفة خلال فترة انعقاده، مما وفر فرصة حقيقية لتحقيق الترويج السياحي لفلسطين كمقصد سياحي مستقل وامن. حيث يعتبر هذا المعرض السياحي ثاني أهم المعارض السياحية في العالم بعد معرض برلين الدولي للسياحة

وعلى هامش المؤتمر التقت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة بالدكتور طالب الرفاعي رئيس منظمة السياحة العالمية ، حيث اطلعت الوزيرة معايعة رئيس المنظمة على صورة اخر الاوضاع والتطورات التي حظي بها القطاع السياحي الفلسطيني، وفي سياق اخر التقت الوزيرة معايعة بمسؤولي القطاع السياحي الاسباني، حيث تباحث الطرفان في سبل تطوير التعاون الثنائي المشترك، بالإضافة لسبل دعم الوفود السياحية الاسبانية الوافدة الى فلسطين، علاوة على اهمية التشبيك المباشر بين القطاعين السياحيين الفلسطيني ونظيره الاسباني والذي سيعمل على رفع اعداد الوفود السياحية الاسبانية القادمة لفلسطين وسيحقق نموا بإعداد الوفود القادمة لفلسطين.

وتباحث الطرفان في سبل تنظيم زيارة لوفد اعلامي اسباني الى فلسطين للاطلاع على ما يمتلكه القطاع السياحي الفلسطيني من امكانيات ومواقع دينية وسياحية واثرية وذلك بالشراكة بين وزارة السياحة والاثار الفلسطينية ونظيرتها الاسبانية.

هذا وستعقد الوزيرة معايعة على هامش المعرض السياحي عدد كبير من اللقاءات والندوات والموائد المستديرة والتي ستتناول المواضيع المرتبطة بالقطاع السياحي والتحديات التي يواجهها هذا القطاع.