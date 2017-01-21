محافظ طولكرم عصام أبو بكر يستقبل عضو مركزية فتح اللواء الرجوب

طولكرم/PNN – إستقبل محافظ طولكرم عضو المجلس الثوري،عصام أبو بكر بدار المحافظة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب والوفد المرافق له، وذلك بحضور اعضاء المجلس الثوري ربيح الخندقجي، زياد الواوي، مؤيد شعبان،اياد الاقرع، وامين سر حركة فتح بطولكرم حمدان اسعيفان وأعضاء الاقليم، وأمين سر حركة فتح في قلقيلية محمود الولويل، ومدير شرطة طولكرم العقيد عزام جباره، اضافة لمشاركة جهات الاختصاص بالمحافظة.

ورحب أبو بكر باللواء الرجوب، مشدداً على أن حركة فتح ستبقى رائدة المشروع الوطني، وصولا للتحرر والاستقلال وانهاء الاحتلال، مؤكداً الحفاظ على القرار الوطني المستقل، والذي تجسد مؤخراً خلال اعمال المؤتمر السابع للحركة،مشيرا الى ما مثله صمود الرئيس محمود عباس ” ابو مازن” بالدفاع عن حقوق شعبنا من خلال طرق باب جميع المنظمات الدولية وتفعيل المقاومة الشعبية، والاصرار على تحقيق الوحدة الوطنية ما بين جناحي الوطن، وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي متحدياً جميع الضغوطات.

من جانبه أشاد اللواء الرجوب بدور المحافظ أبو بكر واطر المحافظة والقواعد التنظيمية لحركة فتح، منوهاً إلى اللقاء الدائم والمستمر مع تلك الأطر، للتشاور وبحث توجهات الحركة، والاطلاع على الوضع الميداني.

وأوضح اللواء الرجوب أنه يتم الآن إعادة صياغة رؤية إستراتيجية لحركة فتح وفق سياسات للحفاظ على دورها، وضمن مسؤولياتها الوطنية لانجاز مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لاسيما بعد اجتياز مخاض المؤتمر السابع بنجاح، في مواجهة مساعي نتنياهو لضرب مشروع الدولة وإنهائه.