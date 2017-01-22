إتحاد كرة القدم ينظم دورة الطوارئ والسلامة العامة لموظفيه

القدس/PNN – نظم الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، صباح اليوم، دورة الطوارئ والسلامة العامة بالتعاون مع الدفاع المدني في محافظة القدس، لموظفي الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم والعاملين في إستاد الشهيد فيصل الحسيني، والتي ستستمر فعاليتها مدة ثلاثة أيام، ويحاضر فيها النقيب علي حلبية مدير إدارة التدريب في الدفاع المدني.

وتشمل الدورة على الجانب النظري والعملي حيث يتناول الأول التعرف على أنواع الحريق وكيفية التعامل مع اسطوانات الغاز المنزلي، والزلال ، بالإضافة إلى طريقة الإخلاء والإنقاذ الصحيحة، فيما سيتم تطبيق عملي لكيفية التعامل مع اسطوانة الغاز وطريقة الإطفاء الصحيحة.

ويأتي الهدف من إقامة الدورة لرفع كفاءة الموظفين، ومعرفة كيفية التصرف الصحيح في حال حدوث أي طارئ.