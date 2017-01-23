لم يناقشا نقل السفارة:ترامب ونتنياهو يتفقان ان التوصل للسلام من خلال المحادثات المباشرة

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية صباح اليوم الاثنين النقاب عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حيث وصفتها المصادر بالدافئة والايجابية.

وقالت الصحيفة ان الاثنين لم يتطرقا في محادثتهم الهاتفية الاولى الى موضوع نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس موضحة ان نتنياهو وترامب اتفقا على عقد اول لقاء لهما بداية الشهر القادم.

واكدت الصحيفة ان المحادثة بين ترامب ونتنياهو لم تتطرق الى موضوع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء أو التصريح الصحفي الذي تم نشره من قبل البيت الأبيض، وأنه من غير الواضح ما إذا تم مناقشة القضية خلال المحادثة.

وبحسب الصحيفة فقد قال ترامب لنتنياهو انه يعتقد ان التوصل الى السلام مع الفلسطينين ياتي من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبان.

وقال ترامب لنتنياهو :” السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يتحقق من خلال التفاوض فقط مباشرة بين الطرفين”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع إسرائيل لتحقيق تقدم نحو هذا الهدف.”

وبحسب الصحيفة فقد اعرب نتنياهو عن رغبته في العمل بشكل وثيق مع الرئيس ترامب لصياغة رؤية مشتركة لدفع عملية السلام والأمن في المنطقة وفق ما قال بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترامب شدد على أهمية تعزيز الولايات المتحدة تعاونها العسكري مع اسرائيل في مجالات “الجيش والمخابرات، والتعاون الأمني ​​الوثيق في اطار الشراكة العميقة والثابتة بين البلدين.

واتفق اتفق الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء على مواصلة التشاور عن كثب على عدد من القضايا، بما في ذلك التهديد الإيراني.

وأكد الرئيس الامريكي التزام غير المسبوق لأمن إسرائيل، وأكد أن مكافحة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة ستكون الأولوية لإدارته”.

مصادر في ديوان نتنياهو قالت ان المحادثة الهاتفية كانت دافئة جدا الاثنين حيث تم فيها تناول عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين وغيرها من القضايا، وناقش الزعيمان الاتفاق النووي مع ايران” حسبما ذكر البيان.

وردا على سؤال حول محادثة للصحفيين في البيت الأبيض، وقال ترامب انه “لطيف للغاية.”

وكان نتنياهو قد قال في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الاسرائيلي يوم امس الاحد انه يهنئ ترامب وانه يرغب في مناقشة القضية الفلسطينية والوضع في سوريا والتهديد الإيراني مع ترامب فيما قال البيت الابيض ان الادارة كانت “في المراحل الأولى جدا من مناقشة موضوع نقل سفارة امريكا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وبحسب الصحيفة فقد قال السكرتير الصحفي في البيت الابيض شون سبيسر الاسبوع الماضي في مؤتمر صحفي قبل يوم من دخول ترامبالبيت الابيض ان التفاصيل المتعلقة بنقل السفارة وهي واحدة من تعهدات الانتخابات للرئيس ترامب – ستنشر “قريبا” ودعا الصحفيين الى عدم الانزعاج حال لم يذكرها الرئيس”.