مدرب ليون يشيد بمشاركة ديباي الأولى أمام مارسيليا

باريس/PNN- أشاد جينيسيو برونو، المدير الفني لفريق ليون الفرنسي، بلاعبه الجديد ممفيس ديباي، بعد أول مشاركه له في الفوز على مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المحلي.

وانتقل ديباي من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ليون، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية مقابل 17 مليون جنيه استرليني، قبل أن يشارك بديلاً لماثيو فالبوينا أمس الأحد أمام مارسيليا، لمدة 11 دقيقة.

وقال برونو، في تصريحات لقناة ليون الرسمية: “ديباي أظهر أنه يستطيع الاندماج في فلسفلة اللعبة، لقد رأينا بالفعل وجود علاقة فنية مع اللاعبين الآخرين”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “لقد اعجبني عمله الدفاعي، هو يفتقر إلى إيقاع المباريات لكنه على ما يرام بدنيًا ولديه الكثير من الرغبة، وهذه ميزة إضافية ومتنوعة لفريقنا”.

ويحتل ليون المركز الرابع بسلم ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 37 نقطة، بفارق 11 نقطة عن موناكو صاحب الصدارة.

المصدر: كووورة.