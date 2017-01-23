الإحتلال يحكم على الأسير المصاب أبو جودة بخمس سنوات ونصف وغرامة 5000 شيكل

رام الله/PNN- أصدرت محكمة عوفر العسكرية أول من أمس، حكماً بالسجن لـ 5 سنوات ونصف وغرامة 5000 شيكل، بحق الأسير المصاب أحمد عثمان أبو جودة (19) عاماً من بلدة بيت عور التحتا قضاء رام الله.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير اعتقل بتاريخ 31/1/2016 من مدخل بيت عور التحتا، بعد إطلاق النار عليه وإصابته بخمس رصاصات واحدة بالصدر وإثنتين بالكتف ورصاصتين بالفخد الأيمن، لا زالت إحداهما موجودة في قدم الأسير لغاية الآن.

يذكر بأن الأسير يقبع حالياً في سجن ريمون، بعد تنقله بين مشفى سجن الرملة ومشفى شعار تصيدك لقرابة 5 أشهر.