تداولات متواضعة على أسهم بورصة فلسطين

وأغلق مؤشر القدس على 527.67 نقطة مرتفعا 0.42 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.22%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.26%، مع استقرار مؤشر قطاع الصناعة، وتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.38% ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.15%.

وجرى اليوم التداول على حوالي 106 أسهم في 73 صفقة، وعلى أسهم 13 شركة، ارتفع منها سهم 4 شركات، وانخفض سهم 5 شركات، واستقر سهم 4 شركات.

وارتفع سهم شركات البنك الوطني، والعقارية التجارية للاستثمار، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والفلسطينية للكهرباء.

وانخفض سهم الشركات التالية: المستثمرون العرب، والعالمية المتحدة للتأمين، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والعربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك”، والبنك الإسلامي الفلسطيني.

واستقر سهم شركات البنك الإسلامي العربي، بنك فلسطين، بير زيت للأدوية، الاتصالات الفلسطينية.