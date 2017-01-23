تداولات متواضعة على أسهم بورصة فلسطين

‏4 دقائق مضت أقتصاد 28 زيارة

رام الله/PNN- شهدت بورصة فلسطين تداولات متواضعة اليوم الاثنين، ووصلت قيمة تداولاتها حوالي 282 ألف دولار، وارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.08%..

وأغلق مؤشر القدس على 527.67 نقطة مرتفعا 0.42 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.22%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.26%، مع استقرار مؤشر قطاع الصناعة، وتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.38% ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.15%.

وجرى اليوم التداول على حوالي 106 أسهم في 73 صفقة، وعلى أسهم 13 شركة، ارتفع منها سهم 4 شركات، وانخفض سهم 5 شركات، واستقر سهم 4 شركات.

وارتفع سهم شركات البنك الوطني، والعقارية التجارية للاستثمار، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والفلسطينية للكهرباء.

وانخفض سهم الشركات التالية: المستثمرون العرب، والعالمية المتحدة للتأمين، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والعربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك”، والبنك الإسلامي الفلسطيني.

واستقر سهم شركات البنك الإسلامي العربي، بنك فلسطين، بير زيت للأدوية، الاتصالات الفلسطينية.

Print Friendly
جميع الحقوق محفوظة لشبكة فلسطين الأخبارية © 2015