الكنيست: يتسلم تقرير “المراقب” حول إخفاقات حرب غزة

بيت لحم/PNN- قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن “مراقب الدولة” الإسرائيلي قدم بالأمس للكنيست تقريره حول إخفاقات المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

ووفق الصحيفة العبرية فإن هذا التقرير هو جزء من ثلاثة أجزاء سيتسلمها “الكنيست” حول العدوان على قطاع غزة، على أن يتم نشرها على وسائل الإعلام العبرية قريبا.

وأوضحت الصحيفة أن من شأن التقرير أن ينهي مستقبل نتنياهو السياسي أو يشكل ضربة قاسمة لمستقبله.

ويصر أهالي الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة، على نشر تقرير مراقب الدولة، معتبرين أن القيادة السياسية والعسكرية قصرت في حق الجنود الإسرائيليين، وقدمتهم طعما للمقاومة الفلسطينية.

ونشرت وسائل الإعلام العبري قبل أشهر، تسريبات لتقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، والذي يثبت تورط نتنياهو ووزير حربه يعالون في إخفاء حقائق ومعلومات عن المجلس الوزاري المصغر حول مجريات الحرب على قطاع غزة.

ويتهم تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، نتنياهو ويعالون بسوء تقدير خطورة الأنفاق على حدود قطاع غزة والتي أدى الاستهانة بها إلى مقتل عدد من جنود الاحتلال وأسر عدد آخر.