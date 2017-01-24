الضابطة الجموكية تضبط 3200 لتر سولار مهرب مجهول المصدر بجنين

جنين/PNN- ضبطت الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، في محافظة جنين (3200) لتر سولار داخل خزان اسفل عمارة سكنية في منطقة بزاريا مجهز كنقطة بيع عشوائية .

واشار بيان لادارة الاعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية وصل PNN نسخة عنه: انه بناء على معلومات مسبقة ومتابعة من الطواقم وبتعليمات مباشرة من قائد الجهاز العميد اياد بركات لمكافحة عمليات التهريب وتداول البضائع الممنوعة تم ضبط الكمية مخبٱة بخزان معد كنقطة بيع في عمارة سكنية غير مرخصة ولا تتطابق مع شروط السلامة العامة والانظمة والقوانين المعمول بها وبالتنسيق مع هيئة البترول تم التحفظ على الكمية المذكورة من اجل استكمال الاجراء القانوني .