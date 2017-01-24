صراع إنجليزي ساخن على نجم ريال مدريد جاريث بيل

مدريد/PNN- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، يرغبان في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، الصيف المقبل.

وقالت مجلة “دون بالون” الإسبانية، اليوم الإثنين، إن مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، يسعيان لاستغلال قوتهما الاقتصادية من أجل التعاقد مع النجم الويلزي، الصيف المقبل.

وأشارت المجلة إلى أن “تشيلسي ومانشستر يونايتد، يعتقدان أن تحقيق اللاعب للقب الليجا مع ريال مدريد، هذا الموسم، سيدفعه للرحيل؛ لأنه سيكون قد حقق كل الألقاب الممكنة مع الملكي الإسباني”.

وأكدت المجلة، أن “الناديين، قد يدفعان 172 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بيل، وفي حال تم دفع هذا المبلغ، فسيكون الرقم الأعلى في تاريخ كرة القدم”.

يذكر أن الويلزي جاريث بيل، انتقل لصفوف ريال مدريد، صيف 2013 قادمًا من توتنهام الإنجليزي، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: كووورة.