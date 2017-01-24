الاحتلال يهدم اربع بركسات للمواشي وبركسين للسكن شرق عقربا بنابلس

نابلس/PNN/هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بركسات للسكن وبركسات للمواشي شرق بلدة عقربا بمحافظة نابلس.

وافادت مصادر محلية فلسطينية ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم أربعة بركسات للاغنام وبركسين للسكن وحظائر أغنام وخيمة تعود ملكيتها للاخوين زاهي وزهير فهمي بني منية في كرزليه شرق بلدة عقربا جنوب نابلس.

وقامت قوات الاحتلال بتجريف الطريق الموصله للبركسات المهدومه بهدف منع وصول المساعدات للمتضررين .

واوضحت المصادر ان سلطات الاحتلال تهدف إلى تفريغ المنطقة من ساكنيها وتسليمها للمستوطنين