واللا: نتنياهو وليبرمان يقران بناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة

القدس/PNN – قرر رئيس الحكومة الاسرائيلية بن يامين نتنياهو ووزير حربه افغدور ليبرمان بناء 2500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكر موقع واللا العبري.

وكان قد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأعضاء الكابينت بعد ظهر اول امس الأحد بالسماح بموجة بناء موسعة بالكتل الاستيطانية بالضفة الغربية قريباً وذلك في محاولة لامتصاص غضب حزب (البيت اليهودي) بعد تأجيل مناقشة قانون ضم مستوطنة “معاليه أدوميم”.

ونقلت القناة العبرية الثانية عن نتنياهو قوله إنه قرر تأجيل نقاش ضم “معاليه ادوميم” حتى لا يحرج الإدارة الأمريكية الجديدة وكذلك بعد مناشدة أمريكية بعدم مفاجئة إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب بخطوات أحادية الجانب.

في حين، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن نتنياهو أعلن خلال الجلسة رفعه لقيوده وتحفظاته على البناء الاستيطاني بشرقي القدس الأمر الذي قوبل بترحاب من الأحزاب اليمينية.

في حين رجحت جهات مقربة من نتنياهو أن تتم دعوته للقاء ترامب بالبيت الأبيض خلال الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير المقبل، حيث سيجري المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) جلسة نقاش قبلها على مواضيع هامة من بينها ضم “معاليه أدوميم” والشأن الفلسطيني والإيراني والسوري.