قراقع: سيشهد هذا العام انتفاضة للاسرى بالسجون بسبب الاوضاع القاسية

رام الله/PNN- قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ان هذا العام وبالتحديد في شهر نيسان المقبل وبمناسبة يوم الاسير سيشهد انتفاضة واحتجاجات من قبل الاسرى ومن خلال نخبة جماعية ضد سياسات وإجراءات مصلحة السجون التعسفية بعد ان قرر الاسرى وبالتوافق بين كافة الفصائل على اعلان هذه الخطوة على ضوء استمرار المضايقات والاجراءات التعسفية بحقهم.

وقال قراقع انه حسب الاسرى هناك خطوة جدية سيقومون بها تحتاج الى مساندة كبيرة ودعم وطني وشعبي ومؤسساتي وهي اول خطوة جماعية على نطاق واسع منذ عام 2004 وتطرح مطالب انسانية ومعيشية.

وقال ان الوضع في السجون اصبح لا يحتمل، وهناك هجمة شاملة على الاسرى للانقضاض على حقوقهم وإعادة اوضاعهم الى حالة الصفر، مجردين من اية حقوق انسانية ، مما يدفع الوضع الى الانفجار.

وأشار قراقع ان ابرز مطالب الاسرى ستتعلق بالاهمال الطبي وضرورة توفير علاج وفحص دوري للمرضى اضافة الى وقف المنع الامني لعائلات الاسرى بالزيارات وتركيب هواتف بالسجون، وكذلك وضع حدّ لسياسة الاعتقال الاداري والمداهمات القمعية وغيرها من المطالب.

أقوال قراقع جاءت خلال زيارته مع وفد من هيئة الاسرى والاسرى المحررين للاسيرين المحررين اسامة ابو رموز سكان الخليل الذي قضى 9.5 سنة بالسجون ، والاسيرة المحررة الجريحة ياسمين الزرو التي قضت 11 شهرا وهي مصابة بيدها وبطنها على يد جنود الاحتلال عند اعتقالها.