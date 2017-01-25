البدء بتنفيذ مشروع ربط حائط البراق بالقطار القادم من “تل أبيب”

وأوضحت الصحيفة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تبحث عن خيارات لمكان مرور خط القطار تحت القدس القديمة أو تحت أسوارها بعمق 50 مترا، وصولا الى حائط البراق.

وكان وزير المواصلات والاستخبارات بحكومة الاحتلال “يسرائيل كاتس”، كشف لمسؤولين في وزارته عن التخطيط لإنشاء خط القطار السريع من “تل أبيب” إلى القدس، بحيث يصل إلى البلدة القديمة وقريبا من حائط البراق.

ويقضي هذا المخطط بإقامة محطة قطار تحت الأرض بالقرب من حائط البراق، يطلق عليها اسم “محطة حائط المبكى“.

ولفتت الصحيفة الى أنه ومن أجل تنفيذ هذا المخطط، يتعين حفر نفق بطول كيلومترين، بعمق عشرات الأمتار تحت سطح الأرض ويلتف حول البلدة القديمة، ويكون استمرارا لنفق يوصل حاليا إلى مركز المدينة.

وتصل تكلفة مشروع خط القطار من “تل أبيب” إلى القدس، وبسكة حديد مزدوجة طولها 56 كيلومترا، إلى سبعة مليارات شيقل، ويتوقع انتهاء العمل بهذا المشروع في نهاية عام 2017