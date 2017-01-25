PNN بالفيديو : النكبة مستمرة حملة ملصقات للشبكة العالمية للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين

بيت لحم/PNN/ من خلال توزيع ملصقات تؤكد على حق العودة والتذكير بوعد بلفور اطقلت الشبكة العالمية للدفاع عن حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينين حملة لتذكير المواطن الفلسطيني بمرور مئة عام على الوعد المشؤوم الذي يعطي من لا يملك وهو اللورد البريطاني و وزير خارجية بريطانيا ارض فلسطين لمن لا يستحق وهو الحركات الصهيونية التي كانت تعمل على اقامة وطن قومي لليهود على حساب الشعب الفلسطيني.

وقام العشرات من الشبان بالصاق االمنشورات على زجاج السيارات على عدة مفارق في اكثر من منطقة ببيت لحم بهدف التذكير بان شعبنا الفلسطيني لم ولن ينسى ويتنازل عن حقوقه الوطنية بفلسطين التاريخية.

من جهته قال مراد عودة احد نشطاء الشبكة العالمية للدفاع عن حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينين و مسؤول دائرة التفعيل المجتمعي في مركز بديل في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان هذه الفعالية جزء من فعاليات الشبكة التي تستمر على مدار العام بانشطة متعددة ومختلفة مشيرا الى ان هذه الحملة موزعة على مختلف مناطق حدود فلسطين التاريخية واملين ايضا ان يكون هناك فعاليات في اوساط اللاجئين والمهجرين الفلسطينين في كل دول العالم خصوصا دول الشتات في الاردن وسوريا ولبنان.

واكد عودة ان هذه الحملة تهدف الى فضح سياسات اسرائيل الممنهجة سياساتها العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من استمرار النكبة جراء استمرار سياسات اسرائيل في طرد الفلسطينين باشكال وطرق متعددة منذ الاحتلال وحتى يومنا هذا .

واكد ان وجود هؤلاء الشبان في عدة محاور بالطرق في اطار فعاليات النكبة المستمرة التي سيتخللها العام 2017 للتاكيد على ان شعبنا يواصل نضاله على مدار العام وليس في فترة معينة من اجل اسماع العالم بان قضية فلسطين ونكبتها مستمرة وان نضاله مستمرة تحديا للاحتلال وممارساته.

من جهته قال محمد لطفي الناشط في الشبكة العالمية للدفاع عن حقوق اللاجئين والمهجرين وممثلا لمركز شباب عايدة الاجتماعي في الشبكة ان هذه الفعاليات ضمن فعاليات النكبة مستمرة وفي ذكرى مرور مئة عام على وعد بلفور المشؤوم حيث اقيم عدة نقاط لنشر ملصقات تذكر شعبنا بالماساة التاريخية التي ما يزال يعايشها بفعل الاحتلال الاسرائيلي تاكيدا على ان جريمة الاحتلال ما تزال مستمرة باشكال متعددة.

وقالت الفتاة فاطمة بركات وهي ناشطة بمتطوعي الشبكة العالمية للدفاع عن حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينين انها تاتي اليوم من اجل التعبير عن رفضها لوعد بلفور المشؤوم الذي اعطى اليهود والعصابات الصهيونية ارض فلسطين رغم انه لا يملكها كما ان اليهود لا يستحقونها.

واشارت الى ان هذه الفعالية تساهم في تذكير شعبنا الفلسطيني بالجريمة التي حلت به وبالتالي يتوجب عليه عدم نسيانها خصوصا ان هذا العام هو العام المئة لهذا الوعد وبالتالي لا بد من تذكير ابناء شعبنا بحقيقة ما جرى وتاكيد التمسك بحقوقه الوطنية التي كان وعد بلفور سببا في ضياعها.

كما اشارت بركات الى ان هذه الفعالية مناسبة لتذكير العالم والمجتمع الدولي بان الشعب الفلسطيني شعب يعيش تحت الظلم والقهر والاضطهاد وان انهاء معاناته تبدا من محاسبة بريطانيا عبر تحميلها مسؤولية ما جرى لفلسطين وشعبها.

وكانت الشبكة العالمية للدفاع عن حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينين اطلقت مع بداية العام حملة فعاليات متواصلة على مدار العام 2017 للتاكيد على ان النكبة مستمرة وليست مجرد فعاليات وانشطة يوم الخامس عشر من ايار ذكرى نكبة فلسطين بل هي فعاليات مستمرة على مدار العام وتاتي فعالية اليوم ضمن هذه الحملة

حبشي

يشار الى ان الفلسطينين اطلقوا حملة وطنية ودولية على اكثر من صعيد ومستوى شعبي ورسمي لادانة بريطانيا في الذكرى المئة لوعد بلفور مطالبين بتحملها الماساة بسبب وعد وزير خارجيتها بلفور وهو السبب الرئيسي باحتلال فلسطين من قبل العصابات الصهيونية والحاق الاذى بالشعب الفلسطيني في نكبة مستمرة منذ نحو سبعين عاما.