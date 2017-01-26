بالصور: الضبطة تضبط 312 كغم لحمة حبش فاسدة وغير صالحة للاستهلاك بجنين

جنين/PNN- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، فجر اليوم الخميس، في محافظة جنين 312 كغم لحمة حبش فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي .

واشار بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام للضابطة الجمركية وصل PNN نسخة عنه: انه تم التحفظ على البضاعة بعد ضبطها في مخازن وثلاجات التاجر وبحضور لجنة السلامة العامة كل من وزارة الصحة والزراعة والاقتصاد الوطني تم معاينة الكمية، وتبين عدم صلاحيتها لظهور علامات تعفن وانبعاث رائحة كريهة حيث أقرت اللجنة إتلافها .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني .