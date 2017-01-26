بشراكة استراتيجية مع بنك فلسطين.. مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الفلسطيني السنوي السادس ينطلق لمناقشة قضايا عالمية في مدارس الفرندز برام الله

رام الله/PNN- تحت رعاية رئيسية من بنك فلسطين الشريك الاستراتيجي لبرنامج PALMUN، شارك أكثر من 600 طالب وطالبة من 15 مدرسة ثانوية بالضفة الغربية وقطاع غزة في حفل افتتاح مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الفلسطيني PALMUN السادس في فندق جراند بارك بمدينة رام الله. وتواصل المؤتمر بفعالياته لثلاثة أيام ليقدم نموذجاً متميزا لمحاكاة مؤتمرات الأمم المتحدة، ومانحاً في الوقت ذاته الفرصة لطلابنا لممارسة الديمقراطية، والتعرف على كيفية إدارة المناظرات الكلامية، وإيجاد الحلول لقضايا عالمية وفلسطينية، حيث استضاف المؤتمر د. محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كمتحدث رئيسي.

ويُعتبر نموذج مؤتمر محاكاة جلسات الأمم المتحدة الدولية، واحداً من الفعاليات التي تهدف تطوير الأفكار البنَاءة في الآراء المختلفة وتقريب وجهات النظر وتشكيل قيادة المستقبل من جيل الشباب. كما يمتاز المؤتمر بقدرته على جمع وتوحيد الطلبة الفلسطينيين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 (صفوف ما بين الثامن والثاني عشر)، ليعرضوا ويناقشوا عدداً من القضايا العالمية الهامة ويتوصلوا معاً في نهاية المؤتمر لحلول ومقترحات بنَاءة.

وقد عقدت جلسات النقاش والمناظرة على مدار ثلاثة أيام في قاعات مدرسة الفرندز الثانوية (مدرسة الفرندز للبنين) في مدينة البيرة. حيث ألقى د. محمد اشتية، كلمة الافتتاح للحضور من الطلبة والضيوف المدعوين يوم الجمعة 20 يناير في فندق جراند بارك.

وينطلق البنك في رعايته لهذا المؤتمر انسجاماً مع رؤيته بتطوير الوعي الخاص بالشباب الفلسطيني، وكون النشاط هو فعالية لا منهجية تطبيقية لتعزيز الأفكار وإدراك طريقة التفكير التي تنتهجها الدول تجاه القضايا العالمية. علماً بأن مجموعة الاتصالات الفلسطينية وفندق جراند بارك ساهما بدعم هذا النشاط.

من ناحية أخرى فقد بدأت رحلة مدارس الفرندز مع نموذج الأمم المتحدة عام 2006 بمبادرة من مجلس الطلبة في حينه. واستمر طلابنا بالعمل حتى تمكنوا من تأسيس أول مؤتمر فلسطيني لنموذج الأمم المتحدة قبل 6 سنوات، حيث فتح ذلك المجال لكافة المدارس الفلسطينية بأن تشارك بنشاط يعطي الأمل لجيل الشباب ويساهم في تطوير وتقوية قدرات الطلاب بإدارة الأزمات ومواجهة التحديات المستقبلية، والمساهمة بالمجتمع بشكل محلي ودولي.

وقد شارك ممثلون ووفود من نموذج مؤتمر الأمم المتحدة الفلسطيني PalMUN” “بمؤتمرات دولية عدة في الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، اليونان، الأردن، مصر، قطر، الهند، الإمارات العربية المتحدة وغيرها.