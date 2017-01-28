اسعار العملات: الدولار: 3.79/ اليورو:4.05 /الدينار:5.35/ الجنيه:0.20 43 دقيقة مضت أقتصاد 101 زيارة إقـــرا أيـضـا ... ضبط شاحنة اسرائيلية تحمل نفايات ومخلفات مصانع المستوطنات 15 ساعة مضت الضابطة الجمركية تضبط 1000 لتر سولار مهرب في جنين 15 ساعة مضت بيت لحم/PNN- سجلت اسعار صرف العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي، اليوم السبت، على النحو التالي: صرف الدولار مقابل 3.79 شيقل. صرف اليورو مقابل 4.05 شيقل. صرف الدينار مقابل 5.35 شيقل. صرف الجنيه مقابل 0.20 شيقل. 2017-01-28 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest