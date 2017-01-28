اسعار العملات: الدولار: 3.79/ اليورو:4.05 /الدينار:5.35/ الجنيه:0.20

بيت لحم/PNN- سجلت اسعار صرف العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي، اليوم السبت، على النحو التالي:

صرف الدولار مقابل 3.79 شيقل.

صرف اليورو مقابل 4.05 شيقل.

صرف الدينار مقابل 5.35 شيقل.

صرف الجنيه مقابل 0.20 شيقل.