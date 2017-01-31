قلقيلية/PNN – خالد عرباس:بحضور منسق الأندية في المجلس الاعلى للشباب والرياضة محمود رواجبه : فرع الشمال تم اجراء انتخابات نادي تل الرياضي من محافظة نابلس في مقر الجمعية الخيرية ببلدة تل حيث بلغ عدد اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات ( 334 ) عضواً ، وبعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة للانتخابات تقدم تسعة اعضاء للترشح وفازوا بالتزكية لعدم وجود مرشحين آخرين . وبعد الانتهاء من مراسم الانتخابات اجتمع الأعضاء الجدد وتم تقسيم المناصب الإدارية في مقر النادي على النحو التالي:
1: احمد بكر زيدان …رئيسا
2: فراس راضي اشتيه …..نائب للرئيس
3: محمد مصطفى عوده ,,,,امين السر
4: زكريا احمد اشتيه …امين الصندوق
5:رأفت محي الدين اشتيه ,,,,,,,المشرف الرياضي
6: عمر احمد سلوادي ..اللجنة الاجتماعية
7: محمد ابراهيم رمضان ……اللجنة الثقافية
8: مازن يوسف رمضان ….العلاقات العامة
9: محمد عمر حمد ,,,,الناطق الاعلامي
يذكر هنا ان نادي تل من الأندية النشيطة والعريقة في لعبة كرة الطائرة وكان آخرها الصعود للدرجة الممتازة ، وما ميز الفترة الأخيرة لنادي تل هو الالتفاف الجماهيري من ابناء البلدة حول ناديهم وتقديم الدعم والمؤازرة له . ويعود الجهد في اعادة الحيوية لنادي للرياضي والرئيس الجديد للنادي احمد بكر.
احمد بكر رئيساً لنادي تل الرياضي
قلقيلية/PNN – خالد عرباس:بحضور منسق الأندية في المجلس الاعلى للشباب والرياضة محمود رواجبه : فرع الشمال تم اجراء انتخابات نادي تل الرياضي من محافظة نابلس في مقر الجمعية الخيرية ببلدة تل حيث بلغ عدد اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات ( 334 ) عضواً ، وبعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة للانتخابات تقدم تسعة اعضاء للترشح وفازوا بالتزكية لعدم وجود مرشحين آخرين . وبعد الانتهاء من مراسم الانتخابات اجتمع الأعضاء الجدد وتم تقسيم المناصب الإدارية في مقر النادي على النحو التالي: