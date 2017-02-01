نافاس عن مفاوضات ريال مدريد وكورتوا: أنا هنا لأنني الأفضل

مدريد/PNN- وصف الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، التقارير التي تربط البلجيكي تيبوا كورتوا، بالنادي الملكي الإسباني، بالشائعات.

كانت تقارير صحفية متطابقة، ربطت البلجيكي تيبوا كورتوا، حارس مرمى تشيلسي، بالانتقال لريال مدريد، بداية من الموسم المقبل، خاصة مع تراجع مستوى نافاس هذا الموسم.

وقال نافاس، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأربعاء: “هذه الشائعات تدفعني للأمام. هنا في ريال مدريد يوجد أفضل اللاعبين، ووجودي هنا بسبب أن النادي يؤمن أنني ضمن الأفضل”.

وأضاف: “إذا انضم حراس مرمى آخرون، يمكنني التعلم منهم، مثلما أفعل مع كاسيا ويانيس (حارسي الريال). أنا أيضًا أتعلم من ديفيد دي خيا من مشاهدته على التلفاز، ومن كورتوا، وبوفون، وكل الأشخاص الآخرين”.

وعن هجوم الجماهير على لاعبي الفريق، وإطلاق صافرات الاستهجان، علق: “هذا أمر وارد حدوثه، لكن حين يكون الفريق والمشجعون متحدين، تكون قائمة الفريق أكثر قوة”.

وتابع: “الصافرات يمكنها أن تجرح أي لاعب ومن ضمنهم رونالدو، لكنه يحب المشجعين، ويعلم أن الجميع يدعمونه على أي حال”.

واختتم حديثه: “لقد حققت حلمي بفضل فلورينتينو بيريز، وأريد أن أشكره. أنا ممتن له كثيرًا، وأتمنى أن أكون دائمًا في صحة جيدة، وأبقى مع ريال مدريد لعدة سنوات”.