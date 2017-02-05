محكمة الاحتلال تُصدر أحكاماً بالسجن الفعلي وتفرض غرامات مالية بحقّ أسرى

رام الله/PNN- أصدرت المحكمة العسكرية للاحتلال في “عوفر”، أحكاماً بحقّ عدد من الأسرى، كما وفرضت عليهم غرامات مالية تراوحت من (2000-4000) شيقل.

وبين نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم الأحد، أن الأسير محمد هشام عليان، أُصدر بحقه حُكماً بالسجن الفعلي لمدة (42) شهراً وغرامة مالية بقيمة (2000) شيقل، والأسير إيهاب صبح حُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة (22) شهراً، وغرامة مالية بقيمة (4000) شيقل.

فيما حكمت على الأسير إبراهيم حامد بالسجن الفعلي لمدة (20) شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة (4000) شيقل، والأسير فارس أصلان لمدة (15) شهراً، وغرامة مالية بقيمة (3000) شيقل، إضافة إلى الأسير عبد العزيز حماد لمدة تسعة شهور وغرامة مالية بقيمة (2000) شيقل، وتوفيق ابو عبسة لمدة سبعة شهور.