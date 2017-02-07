سلطة النقد الفلسطينية تطلق حملة توعية حول “خدمة مقارنة الرسوم والعمولات المصرفية”

رام الله/PNN/ أطلقت سلطة النقد الفلسطينية حملة توعية حول “خدمة مقارنة الرسوم والعمولات المصرفية” لتعريف المواطنين بنوع وقيمة الرسوم والعمولات المصرفية التي تتقاضاها المصارف مقابل الخدمات التي تقدم للمواطنين من قبل المصارف، ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة شهر. وتتيح الخدمة للمواطنين الاطلاع على نوع وقيمة هذه الرسوم والعمولات المصرفية لتمكينهم من مقارنتها واختيار الأنسب منها قبل زيارة فروع المصارف لاستكمال معاملاتهم المصرفية، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لسلطة النقد www.pma.ps.

و قال مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون إن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار جهود سلطة النقد بتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح في التعاملات المصرفية، بما يساهم في تعزيز المنافسة بين مزودي الخدمات المصرفية وحماية حقوق مستهلكي هذه الخدمات ورفع مستوى الثقافة والوعي المصرفي لدى جمهور المتعاملين مع المصارف.

وأوضح فرعون أنه أصبح بإمكان المواطن وقبل توجهه الى أي مصرف التعرف على قيمة الرسم والعمولة المصرفية التي سيدفعها مقابل حصوله على الخدمة المصرفية، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسلطة النقد واختيار اسم المصرف المنوي التعامل معه، ونوع الخدمة التي يريد الحصول عليها، ونوع العملة، حيث تظهر له قيمة الرسوم أو العمولات التي سيدفعها.

جدير بالذكر أن الحملة تشتمل على إعلانات من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية وأخرى مسموعة عبر إذاعات تغطي جميع المحافظات، إضافة إلى مواد مرئية.