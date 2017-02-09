اتفاق فلسطيني روسي على عقد جلسة حكومية مشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي في ابريل المقبل

رام الله/PNN- اتفقت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة وسفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين حيدر رشيد اغانين، اليوم الخميس، على عقد اللجنة الحكومية الفلسطينية الروسية الثانية للتعاون التجاري الاقتصادي في العاصمة الروسية موسكو خلال شهر ابريل المقبل.

ويأتي ذلك انطلاقاً مما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي المشترك للجنة الحكومية المشتركة والتي انعقدت للمرة الأولى في مدينة رام الله يوم 15 آذار للعام 2016، و تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين وترجمة لمذكرات التفاهم وبرامج تبادل وتوقيع اتفاقيات ثنائية بينهما.

وقالت الوزيرة عودة” نتطلع إلى تنفيذ التفاهمات المدرجة في برتوكول التعاون المشترك بالإضافة إلى تطبيق مذكرة التفاهم لإنشاء المناطق الاقتصادية والحدائق التكنولوجية، واتفاقية الاستثمار، وبحث مزيد من أدوات تطوير الاقتصاد الفلسطيني.

وأضافت الوزيرة عودة” نعول على روسيا في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، و خاصة في ظل التطورات والتغيرات التي تشهدها المنطقة مما يحتم على الجميع دعم الجهود التي يبذلها الرئيس لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

ووضعت الوزيرة السفير في صورة الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني رغم سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحول من احداث تنمية اقتصادية، والمسعى الفلسطيني لتعزيز صمود المواطنين، والالتزامات المترتبة على الحكومة اتجاه المواطنين.

بدوره أكد السفير الروسي موقف بلاده الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الروسية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني مثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير الاقتصاد الوطني.