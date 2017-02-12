قراقع: نيابة الاحتلال سترد اليوم على طلب تسليم جثمان الشهيد الاسير جلاد

رام الله/PNN- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن نيابة الاحتلال سترد اليوم على طلب الهيئة بتسليم جثمان الأسير الشهيد محمد الجلاد موضحا أنه على ضوء رد النيابة سيتحدد موعد تسليم جثمانه ووقت تشييعه.

وأوضح قراقع في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم أن الهيئه رفعت شكوى على إدارة سجن بيلنسون لإخفائها خبر استشهاده لأربع وعشرين ساعة وطالبت بلجنة تحقيق للوقوف على ظروف استشهاده .

وحمل قراقع إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتقاله أولا وسبب استشهاده مضيفا أن هيئة الأسرى طلبت من عائلة الشهيد الموافقة على تشريح جثمان ابنها للوقوف على أسباب الوفاة.