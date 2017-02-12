لجنة الحريات بالنقابة : 40 انتهاكا من الاحتلال وبداية خطرة على الصحفيين في غزة

رام الله/PNN/ كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن اشكال وتنوعات حديثة في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الحالة الفلسطينية .

وجاء في تقرير صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة اوضح ان حوالي 40 انتهاكا ارتكبته قوات الاحتلال بحق الصحفيين في شهر كانون ثاني الماضي كان ابرزه اعادة اعتقال الصحفي محمد القيق واستمرار اعتقال 26 صحفيا في سجونها .

كما بين التقرير المخالفات المالية التي حررت لبعض الصحفيين بحجة تواجدهم وسيرهم على منطقة إسفلتية اثناء تغطيتهم الصحفية بالقرب من بلدة العيزرية .

ويوضح التقرير استمرار سياسة الترهيب التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الصحفيين من خلال احتجاز الطواقم والاعتداء عليها بالرصاص المعدني وبقنابل الغاز والصوت وكذلك الضرب والركل والمنع من العمل . كما استمرت سياسة الانتهاكات على طريقة العصابات في اقتحام ومصادرة المطابع الفلسطينية .

كما حذر التقرير من بداية العام الخطيرة في قطاع غزة حيث تم استباحة الحريات الصحفية من خلال سلسلة من الانتهاكات الدموية التي تعرض لها الزملاء من قبل الامن التابع لحركة حماس الذي مارس الضرب والاعتداء والمصادرة والاعتقال والاستدعاء بشكل واسع وعنيف . وسجلت 10 حالات من الانتهاك في قطاع غزة خلال الشهر الماضي . في الضفة الغربية تعرض زميلين للاستدعاء والتحقيق من قبل اجهزة الامن خلال الشهر الماضي .

وطالبت النقابة كافة الجهات الدولية ذات العلاقة وكذلك الجهات الفلسطينية الرسمية والحقوقية بالمساعدة في فضح سياسة الاحتلال ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين .

كما طالبت ايضا الجهات الاهلية والحقوقية بالتدخل للمساعدة بوقف الانتهاكات الداخلية للحريات الصحفية .

تفاصيل الانتهاكات التي وقعت بحق الحالة الصحفية الفلسطينية وفق رصد لجنة الحريات الصحفية التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر كانون ثاني 2017 :

الانتهاكات الاسرائيلية للحريات الصحفية الفلسطينية خلال شهر كانون ثاني 1/ 2017 :

1/1جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الصحفي عمر نزال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين للمرة الخامسة .

1/3 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي مثنى الديك مصور شركة “ترانس ميديا” لساعات وقامت بالاعتداء عليه بالضرب خلال تغطيته حادث سير شمال مدينة جنين .

3/1 احتجزت قوات الاحتلال عدداً من الصحفيين شرق مدينة جنين، ومنعتهم من تأدية عملهم وتغطية مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال .

1/3 :صادقت “الكنيست” الإسرائيلي على قانون يسمح للمحاكم بإزالة وحذف صفحات تعتبرها تحريضية ع شبكة التواصل الاجتماعي , وتسمح باعتقال صاحب المنشورات وتقديمه للمحاكمة .

1/5 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم تلفزيون فلسطين ومجموعة من الصحفيين على حاجز “تياسير” / طوباس. وقد تعرضوا للضرب والرصاص المطاطي والاحتجاز .

1/5 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على الصحفي أمون الشيخ مراسل فضائية ” فلسطين اليوم “خلال تغطيته مسيرة ضد الاستيطان في منطقة الأغوار

1/5 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على الصحفي مثنى الديك مصور شركة “ترانس ميديا”, خلال تغطيته مسيرة ضد الاستيطان في منطقة الأغوار مما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى, وقامت بتحطيم كاميرته.

1/7 اغلقت إدارة موقع “فيسبوك” العشرات من الصفحات الخاصة لعدد من الصحفيين و نشطاء الاعلام .

1/7 حاولت مجموعة من ألمستوطنين اقتحام منزل المصور والناشط الحقوقي والإعلامي عماد أبو شمسية، وهاجمت محيط المنزل ورشقوه بالحجارة، وسط هتافات عنصرية تدعو إلى قتله ، ويقع منزله قرب مستوطنة “رمات يشاي”. وكان ابو شمسية قد وثق بالفيديو إعدام الشّهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل.

1/9 داهمت قوة جيش الاحتلال منزل مراسل تلفزيون المهد ببيت لحم عامر عمر حجازي وأخضعته للتحقيق في المنزل حول بياناته الشخصية وأمور عمله .

1/10 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم تلفزيون فلسطين 4 صحفيين قرب مستوطنة “كريات أربعة ” .

1/10 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصور مشهور الوحواح من وكالة ” وفا” لمدة نصف ساعة قرب مستوطنة “كريات أربعة “.

1/10 قامت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بتأجيل قضية الصحفي فيصل الرفاعي إلى شهر اذار 2017, للتحقق من التهمة الموجهة له ” التحريض على الفيسبوك” .

1/10 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي كل من المصور محمد راضي والمراسل علي دار علي من تلفزيون فلسطين من تغطية اقتحام بلدة حزما شمال القدس .

1/12 احتجزت قوات الاحتلال طاقما صحفيا من تلفزيون فلسطين، ومصور من وكالة “وفا” اثناء اعدادهم تقارير عن منزل يتعرض لاعتداءات المستوطنين المتكررة في مدينة الخليل، وهم: ثائر فقوسة، وساري العويوي، وجهاد القواسمة، وعلاء حداد، ومصور “وفا” مشهور الوحواح.

1/15 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية الصحفي محمد القيق مراسل قناة المجد على حاجز عسكري بالقرب من مدخل مدينة رام الله, وكان القيق قد خاض إضرابا عن الطعام لمدة 86 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري في المرة الأولي .

1/16 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بزراعة كاميرات مراقبة داخل منزل الصحفي صبري جبريل من بيت لحم وذلك خلال اقتحام منزله وتفتيشه .

1/18 قامت إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بحذف صفحة “48الاخبارية” بحجة نشرها مواد تحريضية.

1/19 مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الصحفي محمد القيق 72 ساعة بحجة”تحضير لائحة اتهام” بناء على طلب النيابة العامة العسكرية .

1/20 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي هشام أبو شقرة مصور وكالة ” الأناضول” وقامت بمخالفته ب”250شيكل” بحجة سيره على الأقدام للوصل إلى فعالية للمقاومة الشعبية وهو لا يمتلك رخصة قيادة ولا مركبة .

1/20 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الصحفيين بالضرب بالركل والدفع خلال تغطيته فعالية في قرية “باب الشمس” وقامت بمنعهم من التصوير والتغطية.

عرف منهم “مصور فضائية ” رؤيا” الأردنية محمد شوشة ومصور شبكة ” راية الإذاعية ” شادي حاتم وإياد حمد مصور وكالة Apالاميركية، خالد صبارنة مراسل ومصور تلفزيون أرب نيوز الإيراني، مصور أسوشيتد برس محمود عليان “.

1/22 أصيب الصحفي جورج دبس مصور شركة”أستوديو الأرز” للخدمات الإعلامية بعيار مطاطي في صدره خلال تغطيته مسيرة في قرية عرعرة جنوب شرق الناصرة .

1/22 أصيبت سيارة الصحفية مقبولة نصار بقنبلة صوتية خلال تغطيتها مسيرة في قرية عرعرة جنوب شرق الناصرة احتجاجا على هدم البيوت في قرية أم الحيران في صحراء النقب.

1/25 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصور وكالة “اسوشيتدبرس” محمود عليان خلال تغطيته عملية قتل شاب فلسطينيي من قبل جيش الاحتلال عند قرية مخماس جنوب شرق مدينة القدس وقامت بحذف الصور من كاميرته وأطلقت سراحه بعد ساعات من الاحتجاز .

1/25 اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزل الصحفي محمد القيق في رام الله وقامت باستدعاء زوجته الصحفية فيحاء شلش للتحقيق معها .

1/30 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مطبعة ” النور” للدعاية والإعلان في رام الله, وقامت بتخريبها وسرقة محتوياتها من ماكينات وحواسيب .

1/30 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مطبعة “القاسم” للدعاية والإعلان في رام الله, وقامت بإغلاقها .

1/31 مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق الصحفي نضال أبو عكر مقدم البرامج في إذاعة ” الوحدة” لمدة ستة شهور .

الانتهاكات الفلسطينية الداخلية :

الانتهاكات في الضفة الغربية :

1/1 قامت الأجهزة الأمنية في رام الله بالضفة الغربية بالتحقيق مع الصحفي مصعب سعيد مراسل الوكالة التركية “TRT”,

1/11 استدعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الصحفي عماد أبو عواد من فضائية “القدس” وحققت معه حول تلقى الأموال من حركة حماس وأفرجت عنه في اليوم التالي بكفالة.

الانتهاكات في قطاع غزة :

1/12 اعتدت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة على مصور “الوكالة الفرنسية” محمد البابا خلال تغطيته مظاهرات احتجاجية على ازمة الكهرباء في قطاع غزة. وأصيب البابا بجرح فوق العين تم قطبه “3 قطب” بالمستشفى كما تمت مصادرة كاميرته .

1/12 اعتدت الاجهزة الامنية التابعة لحركة حماس على مصور وكالة “اسوشيتد برس” فارس الغول وذلك خلال تغطيته مظاهرات احتجاجية على ازمة الكهرباء في قطاع غزة.وقد احتجزت معداته وأغراضه الشخصية تحت تهديد السلاح.

1/13 عناصر امنية تعتدي على مجموعة من الصحفيين وتطاردهم في مخيم جباليا اثناء تغطيتهم للتظاهرات التي وقعت هناك احتجاجا على ازمة الكهرباء .

1/14 استدعى جهاز الامن الداخلي التابع لحركة حماس في غزة، الصحفي صلاح أبو صلاح من خان يونس جنوب قطاع غزة، للتحقيق معه في موقع البحر غرب خان يونس على خلفية تغطيته الصحفية لمسيرات ازمة الكهرباء.

1/15 استدعت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الصحفي احمد سعيد الذي يعمل مذيع في راديو “الشعب” للتحقيق معه وهو يقدم برنامج “نبض البلد” .

15/1 احتجزت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة المصور جيفارا الصفدي من وكالة” الوطنية للإعلام” وزميله يعقوب صقر خلال استعدادهم لتغطية مظاهرة احتجاجا على ازمة الكهرباء. وبعد ساعات تم الافراج عنهم بعد تعرضهم للضرب والإهانة والشبح وخلع الملابس .

1/29 اعتقل الامن التابع لحركة حماس في قطاع غزة الكاتب عبدالله أبو شرخ بسبب نشره على صفحته ” الفيس بوك ” رسماً كاريكاتورياً ساخراً من الاوضاع .

1/30 استدعت عناصر من أمن “حماس” رسام الكاريكاتير إسماعيل البزم من جباليا شمال قطاع غزة بعد ان اقتحمت وفتشت منزله