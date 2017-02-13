تقرير بخصوص ما تداولته الانباء عن نية اعتراف ايرلندا بالدولة الفلسطينية

رام الله/PNN- تناقلت وسائل الاعلام الايرلندية ما جاء على لسان المتحدث باسم حزب فينا فول للشؤون الخارجية دارا اوبراين من نية الحزب في الاسراع بطرح مسالة التصويت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الاسابيع القادمه.

ويرى المراقبون انه في حال طرح مسالة التصويت على البرلمان فان من المؤكد تمرير المشروع والذي سيطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين قبل ذهاب رئيس الوزراء الايرلندي لزيارة الولايات المتحدة الشهر القادم بمناسبة يوم سانت باترك .

ونوهت وسائل الاعلام ايضا لما جاء في مذكرة الاتفاق على برنامج الحكومة بين الحزب الحاكم والاحزاب المتحالفة والذي تضمن الالتزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية .

ودعا اوبراين الحكومة بالالتزام بما تعهدت به حيث ان هناك ثماني دول اوروبية تعترف بفلسطين .

وتضمنت الاخبار ما جاء في رسالة السفير الاسرائيلي لدى ايرلندا محذرا الحكومة الاسرائيلية من نية اعتراف ايرلندا بالدولة الفلسطينية داعيا العمل على اعاقة هذه الخطوة من خلال الطلب من ادارة الرئيس الامريكي الضعط على الحكومة الايرلندية .

وجاء على لسان وزير الخارجية شارلي فلانيغان ” نضع وبشكل دائم مسألة ما إذا كان اعتراف أيرلندا في المستقبل القريب بدولة فلسطين قد يكون خطوة مفيدة في ما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط”

واضافت وزارة الخارجية الايرلندية ان مسالة الاعتراف بالدولة الفلسطينية تخص الحكومة الايرلندة بناء على اقتراح من وزير الخارجية مضيفة أيضاً أن الوزير على تواصل دائم مع البرلمان الإيرلندي.